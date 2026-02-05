סגירת מעגל: 3 מאסרי עולם לרוצח הלוחמים בנחל תלם

בית המשפט הצבאי ביהודה גזר שלושה מאסרי עולם על עלי דנדיס, שהורשע ברצח לוחמי צה״ל דוד רובין ואחיקם עמיחי הי״ד בפיגוע הירי בנחל תלם בשנת 2007

בית המשפט הצבאי ביהודה גזר היום (חמישי) שלושה מאסרי עולם על המחבל עלי דנדיס, שהורשע ברצח לוחמי צה״ל דוד רובין ואחיקם עמיחי הי״ד בפיגוע הירי בנחל תלם בשנת 2007. בנוסף חויב המחבל בתשלום פיצויים למשפחות הנרצחים בסכום כולל של 5.2 מיליון שקלים.

על פי כתב האישום והכרעת הדין, דנדיס ביצע את הפיגוע יחד עם מחבלים נוספים, שחלקם השתייכו למנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית.



אחד המחבלים נהרג מאש הלוחמים במהלך האירוע, ואחרים הסגירו את עצמם לידי מנגנוני הרשות והוחזקו מאז ב"מעצר הגנתי".



עוד נקבע כי בזמן שהותו במעצר זה היה דנדיס מעורב בהמשך פעילות טרור, ניהול חוליות וארגון אמצעי לחימה, ואף ביצע פיגוע ירי נוסף לעבר אוטובוס באזור הר חברון.

לפני כשנה נעצר דנדיס במבצע משותף של שב"כ, ימ"מ וצה"ל לאחר שיצא ממעצרו ברשות הפלסטינית. מחבל נוסף שהיה מעורב בפיגוע המקורי מוחזק גם כיום במעצר בידי הרשות הפלסטינית.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, המייצג את משפחות הנרצחים, מסר: "חרף גזר הדין המעגל טרם נסגר. יש מחבל נוסף היושב במעצר הגנתי תחת הרשות הפלסטינית שטרם נתן את הדין. הענישה כלפי המחבל היא הכרחית אך אין בה לבדה כדי למגר את הטרור".

עוד הוסיף בלייכר: "מדינת ישראל צריכה לייבש את ערוגת הטרור, הרשות הפלסטינית אשר גם ברגעים אלו מעודדת טרור, משלמת משכורות למחבלים ומחנכת לטרור. אנו מצפים ליום בו מדינת ישראל תבוא חשבון ותכרית את כלל המחבלים ושולחיהם"