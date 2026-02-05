מבזקים
משרד הבריאות וחברת "אלמנדוס בע"מ" מוציאים הודעת אזהרה לציבור: בבדיקות מעבדה נמצאו רמות גבוהות מהמותר של אפלוטוקסינים, העלולים לגרום למחלות

י"ח שבט התשפ"ו
ריקול לרוטב הפופולרי: נמצאה כמות גבוהה של רעלנים
חברת "אלמנדוס בע"מ" הודיעה היום (חמישי) על איסוף מהמדפים (ריקול) של המוצר רוטב פיסטוק באריזת 430 גרם. ההחלטה התקבלה בעקבות בדיקות שנערכו במפעל לאחר תלונת לקוח, בהן התגלו רמות חריגות של אפלוטוקסינים – רעלנים הנוצרים על ידי פטריות ועלולים להוות סכנה בריאותית.

מדובר ברעלני פטריות הנוצרים באופן טבעי, אשר צריכתם עלולה להוביל למחלות ולפגיעה בריאותית ארוכת טווח. החברה פועלת לאיסוף המוצרים מהמדפים בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות.

אלו פרטי המוצר שאין לצרוך:

  • שם המוצר: רוטב פיסטוק

  • שם היצרן: אלמנדוס בע"מ

  • תכולה: 430 גרם

  • ברקוד: 7290019078340

  • מספרי אצוות ותאריכי תוקף:

    • אצווה 26012704 (תוקף עד 27/07/2027)

    • אצווה 25121111 (תוקף עד 11/06/2027)

צרכנים אשר מחזיקים במוצר מהאצוות המפורטות מתבקשים שלא לצרוך אותו.

לשאלות נוספות ובירורים, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון: 054-5980175 או באמצעות הדואר האלקטרוני: batel@almandos.co.il.

ריקול משרד הבריאות רוטב פיסטוק