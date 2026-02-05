קרוז בקהאם בן ה-20, בנה של חברת הלהקה ויקטוריה, גנב את ההצגה כשליווה בגיטרה את איחוד הספייס גירלז במסיבת יום הולדת 50 לאמה בנטון. צפו בתיעוד מהאיחוד

נראה שיש מי שדואג לשמור על המורשת המשפחתית: קרוז בקהאם, בנם של דייוויד וויקטוריה, שיתף אמש (ה') סרטון ויראלי באינסטגרם שהצליח לרגש מיליוני מעריצים ברחבי העולם. בסרטון נראה קרוז מנגן בגיטרה ומוביל שירה משותפת של הלהיט האייקוני של הספייס גירלז משנת 1998, "Viva Forever".

לצדו של קרוז עמדו לא אחרת מאשר אימו, ויקטוריה בקהאם, וחברותיה ללהקת הספייס גירלז – מל סי, ג'רי האליוול ואמה בנטון – שחגגה את יום הולדתה ה-50. מי שנעדרה מהחגיגה המוזיקלית היא מלאני בי (מל בי).

קרוז, שמתחזק קריירה מוזיקלית מבטיחה, לא פספס הזדמנות להתבדח וכתב בפוסט: "נראה לי שמצאתי את מופע החימום שלי... אתם חושבים שיש להן פוטנציאל?.

האיחוד המרגש מגיע בטיימינג מורכב עבור משפחת בקהאם. בעוד שקרוז מפגין אחדות משפחתית, הבן הבכור ברוקלין (26) יצא לאחרונה למתקפה חזיתית נגד הוריו ברשתות החברתיות. ברוקלין טען כי הוריו "שלטו בו" רוב חייו וגרמו לו לחרדות קשות, והצהיר כי הוא ורעייתו, ניקולה פלץ, בוחרים להתרחק מהמשפחה וממניפולציות התקשורת שלהם.

למרות ההצהרות הקשות של ברוקלין, נראה שוויקטוריה ודייוויד מנסים לשדר "עסקים כרגיל" ולהתמקד ברגעים היפים. בסוף הסרטון נראית ויקטוריה כשהיא מחבקת את חברותיה ללהקה לקול תשואות הנוכחים, מה שמוכיח שגם אחרי עשורים – ה-"Girl Power" עדיין חי וקיים.



