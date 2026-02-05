נתניהו מציג את תשובתו הרשמית למבקר המדינה על הטבח ב-7.10

במסמך שיש בו מעל 50 עמודים, שחלק גדול מהם מוסתר על ידי הצנזורה, ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף בפני הציבור את תשובותיו לשאלות מבקר המדינה במסגרת בדיקת המבקר את אירועי ה-7 באוקטובר

ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף הערב (חמישי) לציבור את תשובתו למבקר לאחר הטבח הנורא בעוטף עזה ב-7 באוקטובר 2023.

בהודעתו אמר נתניהו: "אני בטוח שכולנו רוצים להגיע לחקר האמת. חקר האמת על אירועי ה-7 באוקטובר ומה שקדם להם. המסמך שאני מחזיק ביד כולל את התשובות שנתתי למבקר המדינה במסגרת בדיקת המבקר את אירועי ה-7 באוקטובר."

ראש הממשלה העיד כי ערך פגישה למשך מספר שעות עם המבקר עד שהוחלט באמצעות צו של בג"ץ לא להמשיך את עבודתו של המבקר: "הפגישה התקיימה בלשכה שלי ב-25 בדצמבר 2025. במשך 4 שעות רצופות השבתי לשאלות הנוקבות של המבקר וצוותו. ב-31 בדצמבר 2025, שישה ימים בלבד לאחר הפגישה הזו, בתזמון יוצא דופן, בג"צ נתן פתאום צו ביניים וצו על תנאי ועצר את עבודת מבקר המדינה".

" האם זו יד המקרה? תשפטו אתם"

על כך אמר נתניהו: "במשך כמעט שנתיים עבד המבקר בחופש פעולה מלא – ללא התערבות כלשהיא של המערכת המשפטית או של מישהו אחר. אבל 6 ימים בלבד לאחר שמסרתי את תשובתי זו – החליט בג"ץ להיענות לבקשת היועמ"שית לעצור מייד את עבודת המבקר, עבודה שנועדה לחשוף את האמת. האם זו יד המקרה? אני אומר דבר פשוט - תשפטו אתם".

בעקבות כך החליט ראש הממשלה לפרסם את המסמך המלא, שכולל 55 עמודים, שחלקם מושחרים: "הערב אני חושף בפניכם, אזרחי ישראל, את המענה המלא שלי למבקר המדינה. חלק מהקטעים הרגישים מבחינה ביטחונית הושחרו, והגורמים המורשים יוכלו לעיין בהם - ובכל הקלסרים של המסמכים שאני מעביר לוועדת המשנה למודיעין בכנסת".

"הייתה תדהמה אצל רבים"

עוד הוסיף ואמר נתניהו: "כשהצגתי היום את עיקרי הדברים בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת וגם בקבינט - הייתה תדהמה אצל רבים. כי הם נחשפו לאינספור דברים שהם הפוכים לגמרי מהדברים שהם שמעו בתקשורת בשנתיים האחרונות. המסמך הזה כולל תמלילים של דיונים ביטחוניים ומסמכים רבים לאורך 12 שנים, מאז מבצע ׳צוק איתן׳ ועד הבוקר של ה-7 באוקטובר".

"המבקר גם שאל אותי ועניתי לו, התייחסתי גם להתנהלות שלי ולהחלטות שקיבלתי ולהתנהלות שלי באותו יום, ה-7 באוקטובר. דבר נוסף - אלמלא התערבות בג"ץ שעצרה את בדיקת המבקר, כל בעלי התפקידים לשעבר היו מקבלים נגישות מלאה לכל החומרים והמסמכים שבידי המבקר, וכך הם היו יכולים להתייחס לכל הדברים שאני מציג במסמך הזה. אדרבה, אני רוצה שהם יתייחסו לדברים", טען נתניהו.

ראש השב"כ הזהיר: "עלינו למצוא יעד מתחת לרף ההסלמה"

עוד עולה מן המסמכים שנחשפו כי בדיון שהתקיים ב-5 באפריל 2023, המליץ ראש השב"כ להימנע מפעולה רחבה, בציינו: "לאור משמעויות של מימוש 'לוח הכפל' (סיכול סנוואר וצ'יף) והעובדה שאיננו רוצים להיגרר לסבב, עלינו למצוא יעד... מתחת לרף ההסלמה".



חודש לאחר מכן, בדיון הערכת מצב שנערך ב-2 במאי 2023 בעקבות ירי רקטות של הג'יהאד האיסלאמי, המליצו ראשי מערכת הביטחון להגיב נגד מטרות גא"פ בלבד. על פי הפרוטוקול, ראש הממשלה הורה באותו מעמד על תגובה עוצמתית שתעביר מסר הרתעתי, ושאל את הנוכחים האם קיימת מוכנות לסיכול צמרת חמאס - אך נענה על ידי סגן ראש השב"כ וראש אמ"ן כי 'אין כעת מוכנות כזו'."





פרופיל האויב: "סינוואר מנהיג מפוכח"

עוד עולה כי, הערכות המודיעין הציגו את יחיא סינוואר כמנהיג פרגמטי המורתע מעימות. ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, ניתח כי "אין שום סיבה לשנות משהו" בהתנהלות מולו, כיוון שסינוואר הוא "מנהיג מפוכח" שאינו מוכן ל"מלחמת תקומה" ומתכנן להמתין עד שנת 2027 לסיום בניין הכוח. גם הרמטכ"ל לשעבר הלוי סבר כי סינוואר מנסה "לעשות את המקסימום שלא ידליק יותר מדי"

עשרה ימים בלבד לפני מתקפת הפתע, ב-27 בספטמבר 2023, הציג אמ"ן הערכה לפיה המהומות על הגדר נועדו "לייצר לחץ כדי לייצר משא ומתן", מתוך הבנה שחמאס אינו מעוניין בהסלמה. שר הביטחון גלנט חיזק זאת באמרו: "האינטרס שלנו הוא להגיע להסדרה ממושכת ברצועת עזה". ראש הממשלה נתניהו, על אף שהנחה להיערך, ציין כי הוא מזהה ש"רשימת ההסדרה" הועברה לקטארים.

בוקר ה-7 באוקטובר: "הסבירות למערכה רחבה - נמוכה"

גודל המחדל מתחדד במסמך הערכת המצב של השב"כ משעה 05:15 בבוקר המתקפה. ראש השב"כ שלל את האפשרות שמדובר ב"שגרה דרוכה" או ב"תרגיל", והעריך כי מדובר בפעילות נקודתית. ההנחה המובילה הייתה כי "הסיכוי לכך [ליציאה למערכה רחבה] נמוך לאור היעדר אינדיקציה מודיעינית". ההמלצה המבצעית באותן דקות קריטיות הייתה להימנע מפעולות שיובילו ל"מיס-קלקולציה", מתוך מחשבה שניתן להכיל את האירוע.

ראש הממשלה תקף את בג"ץ על החלטתו לעצור את בדיקת המבקר: "ולכן חשוב עכשיו לדרוש מבג"ץ שיבטל לאלתר את צו הביניים ושיחדש באופן מיידי את בדיקת המבקר. ואז הלשעברים שמופיעים בתמלילים יוכלו להיות חשופים להם ולמסמכים הרלוונטיים. אבל שיהיה ברור: בדיקת המבקר לא מהווה תחליף לוועדת חקירה".

הוא המשיך וטען כי ועדת חקירה לאומית היא הפתרון: "לכן צריך לקדם את הקמתה של ועדת חקירה לאומית שוויונית, ועדה בלתי תלויה שתייצג את כל חלקי העם. לא בג"ץ יקבע את הרכב הוועדה, ולא הממשלה תקבע את הרכב הוועדה. הציבור באמצעות נציגיו, הוא שיקבע את הרכב הוועדה. זו תהיה ועדה דמוקרטית ושוויונית. מחצית מחבריה יבחרו על ידי חברי האופוזיציה והמחצית השנייה על ידי חברי הקואליציה. אי אפשר לטייח, אי אפשר להסתיר - כולם צריכים להשיב על הכל".

נתניהו סיכם ואמר: "בדיוק כך נהגו בארה"ב אחרי אסון ה-11 בספטמבר, ובדיוק כך אנחנו חייבים לנהוג אחר אסון ה-7 באוקטובר. בוועדה הדמוקרטית והשוויונית שאנחנו מציעים, כל אחד יוכל לשאול כל שאלה מכל בעל תפקיד ולהציג בפניו כל מסמך. ואני אהיה הראשון שאתייצב בפני חברי הוועדה ואשיב על הכל. ידידיי, יקיריי, אזרחי ישראל, רק כך נבטיח שכל המידע יהיה חשוף בפני הציבור כולו.רק כך נוכל להגיע לחקר האמת, ורק כך נוכל לעבור לשלב של הריפוי והשיקום שכולנו מייחלים לו"