הבאגי הישראלי, הנושא את דמותו של סמ"ר איתי נחמיאס ז"ל שנפל ב-7 באוקטובר, מגיע אל לב הבמה של הספורט המוטורי העולמי

בזמן שבישראל שרר שקט של אמצע הלילה, במדבר ג'ונסון ואלי בקליפורניה האדמה רעדה. אתמול ( רביעי) בשעה 11:00 בבוקר שעון מקומי , Team Israel שחררה ההנהלה את המצערת וזינקה רשמית למקצה המוקדמות של ה-King of the Hammers.זה לא היה רק זינוק למרוץ השטח התובעני ביותר על הגלובוס.

זו הייתה היציאה לדרך של משימה שנמשכת כבר שנתיים וחצי – להביא את הבאגי הישראלי, הנושא את דמותו של סמ"ר איתי נחמיאס ז"ל, אל לב הבמה של הספורט המוטורי העולמי.

הנהג מיכאל חן והנווט צחי אשכנזי עלו למסלול המוקדמות כדי לקבוע את מיקום הזינוק למרוץ המרכזי שיתקיים ביום שישי הקרוב, ב-6 בפברואר. ה-King of the Hammers הוא אירוע שבו הסטטיסטיקה מנצחת את רוב המשתתפים. זהו שילוב אלים של מהירות מדברית גבוהה וטיפוס סלעים טכני במסלול שנועד להשמיד כלי רכב ולבחון את קצה גבול היכולת האנושית.

המטרה היא להגשים את חלומו של איתי נחמיאס ז"ל בשלוש השנים הקרובות. איתי, לוחם היחידה הרב-ממדית שנפל בקרב בעוטף עזה, היה נער של מכניקה שבנה רכב שטח בעצמו כבר בגיל 16. היום, אביו עודד נחמיאס מוביל את הצוות הטכני של המשלחת מהפיטס המאובקים של קליפורניה.

״היום התחיל הפסטיבל האמיתי. קשה להעביר את התחושה כשהמנועים רועמים כאן מסביב.״ אמר עודד. אביו של סמ״ר איתי נחמיאס הי״ד. ״תודה רבה לכל מי שעזר ותמך בנו כדי שנגיע לכאן. עצם הנוכחות שלנו באירוע היא הניצחון הראשון שלנו. כל סיבוב גלגל הוא עוד רגע שאני מקדיש לאיתי. איתי איתנו בכל קילומטר״. סיכם נחמיאס.

האופרציה בשטח מנוהלת בסנכרון מלא. המכונאים הם צחי אשכנזי, רוני רוזן, ועידן ניסים.יוצר התוכן ליאור נוימן מתעד כל רגע, ומערך לוגיסטי וקולינרי כולל את אבי ודלית לוי, אבי אור ומשפחת ניסים. לירן לוי מנהל את האסטרטגיה והתקשורת הבינלאומית של המשלחת. המעטפת האמריקאית מנוהלת על ידי טלמור סושרד.

טלמור סושרד, מנהל הקבוצה:״הגענו לג'ונסון ואלי עם מטרה מקצועית ברורה בתוך אחד האירועים התחרותיים בעולם. המטרה במוקדמות היא למקם את הבאגי בפוזיציה שתאפשר למיכאל וצחי להביא לידי ביטוי את היכולות שלהם. אנחנו לא כאן רק כדי להשתתף. הנוכחות של Team Israel כאן היא אמירה של גאווה ישראלית ומקצוענות ללא פשרות".