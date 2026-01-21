בשעות האחרונות דיווחו הפלסטינים כי צה"ל תקף עובדי ועדה מצרית. בתגובה לכך, מצרים מבקשת הבהרות מישראל: מדוע הפצצתם מכונית שבה נסעו עזתים שעבדו עבור הוועדה המצרית לשיקום הרצועה?, כך דיווח ירון אברהם.
נזכיר כי דובר צה״ל התייחס לתקרית החריגה בעזה, ומסר: "מוקדם יותר היום, כוחות צה"ל זיהו מספר חשודים שהפעילו רחפן המשויך לארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה, במרחב שמאיים על הכוחות.
מיד לאחר הזיהוי ולאור הסיכון שהרחפן היווה, צה"ל תקף באופן ממוקד את החשודים שהפעילו את הרחפן. התקיפה בוצעה בהתאם לשרשרת האישורים הנדרשת. פרטי האירוע בבחינה".
