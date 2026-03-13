מבזקים
מרתיח: מנהיגי איראן מסתובבים ברחובות ללא חשש. צפו

מנהיגי איראן יצאו הבוקר לצעדה במהלך "יום ירושלים האיראני". בתיעודים הרבים הם נראים צועדים ללא חשש מוקפים באזרחים

כ"ד אדר התשפ"ו
איראן צילום: ללא קרדיט
ללא חשש. בכירי המשטר האיראני, מהנשיא ושר החוץ ועד למזכיר המועצה לביטחון לאומי, תועדו היום (שישי) ברחובות איראן במהלך אירועי "יום ירושלים האיראני" שנערך מדי שנה.


בתיעודים הרבים ניתן לראות אותם מסתובבים, מוקפים בהמון רב שמעריץ אותם. 

ביממה האחרונה, חיל האוויר, בהכוונת אמ״ן השלים מספר גלי תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן, שיראז ואהוואז במקביל.

בגל התקיפות בשיראז שבדרום איראן, חיל האוויר תקף אתר תת-קרקעי ששימש את משטר הטרור האיראני לייצור ואחסון טילים בליסטיים שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל.

בטהרן, צה״ל תקף אתרים ובסיס מרכזי של מערך ההגנה האווירית במשטר הטרור האיראני. לצד זאת, הותקפו אתרים רבים ששימשו לייצור מגוון אמצעי לחימה, מערכות הגנה אוויריות וייצור רכיבים של טילים בליסטיים.


איראן עלי לאריג'אני טהרן