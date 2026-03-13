מרתיח: מנהיגי איראן מסתובבים ברחובות ללא חשש. צפו

בתיעודים הרבים ניתן לראות אותם מסתובבים, מוקפים בהמון רב שמעריץ אותם.
ביממה האחרונה, חיל האוויר, בהכוונת אמ״ן השלים מספר גלי תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן, שיראז ואהוואז במקביל.
בגל התקיפות בשיראז שבדרום איראן, חיל האוויר תקף אתר תת-קרקעי ששימש את משטר הטרור האיראני לייצור ואחסון טילים בליסטיים שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל.
בטהרן, צה״ל תקף אתרים ובסיס מרכזי של מערך ההגנה האווירית במשטר הטרור האיראני. לצד זאת, הותקפו אתרים רבים ששימשו לייצור מגוון אמצעי לחימה, מערכות הגנה אוויריות וייצור רכיבים של טילים בליסטיים.
