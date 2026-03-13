ירי מחיזבאללה: 2 פצועים קל בפגיעה ישירה בצפון

הירי מחיזבאללה ממשיך. 2 אנשים נפצעו היום (שישי) קל מפגיעה ישירה.
ממד"א נמסר: חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו למרכז הרפואי לגליל בנהריה 2 נפגעים במצב קל, בהם: אישה כבת 50 עם פציעות רסיסים בגפיים, וגבר בן 60 עם פגיעת הדף.
נזכיר כי במהלך הלילה, נפצעו 57 אנשים כתוצאה מנפילת טיל איראני בסמוך לבית מגורים בכפר הבדואי זרזיר שבמועצה האזורית עמק יזרעאל. בין הנפגעים 15 ילדים ו-15 מבוגרים, כאשר שניים מהם פונו במצב בינוני והשאר במצב קל. חלק מהנפגעים בזירה המורכבת המתינו זמן ממושך לפינוי בשל ריבוי הנפגעים וההרס במקום. דובר מד"א, זכי הלר, מסר כי מרבית הפצועים נפגעו משברי זכוכיות שהתנפצו מעוצמת הפיצוץ או לקו בחרדה קשה, בעוד שניים סובלים מפגיעות רסיסים ישירות – אישה שנפצעה באורח בינוני ואדם נוסף באורח קל. מהמרכז הרפואי העמק נמסר כי שישה פצועים פונו לבית החולים, בהם האישה במצב בינוני וחמישה פצועים קל, ביניהם שני ילדים בני 12 ו-13. הטיל נפל בחצר אחד הבתים ויצר מכתש ענק באדמה. ארבעה בתים ניזוקו קשות מעוצמת ההדף המפלצתית, מספר מכוניות עלו באש ואורוות סוסים סמוכה נהרסה לחלוטין. בתוך ההריסות אותר סייח ללא רוח חיים. כוחות הביטחון וההצלה המשיכו לפעול במקום עד שעות הבוקר המוקדמות כדי לוודא שאין לכודים נוספים תחת ההריסות.
