ירי מחיזבאללה: 2 פצועים קל בפגיעה ישירה בצפון

הירי מחיזבאללה ממשיך. 2 אנשים נפצעו היום (שישי) קל מפגיעה ישירה.

ממד"א נמסר: חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו למרכז הרפואי לגליל בנהריה 2 נפגעים במצב קל, בהם: אישה כבת 50 עם פציעות רסיסים בגפיים, וגבר בן 60 עם פגיעת הדף.