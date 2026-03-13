עסקת ענק: אסף רפפורט רוכש את רשת 13

ערוץ רשת 13 יוצא לדרך חדשה. קבוצה של יזמי הייטק ישראלים מצליחים, בהובלת אסף רפפורט (מייסד חברת Wiz), החליטה לרכוש את השליטה בערוץ דרך קרן בשם Merit, כך דווח כעת (שישי) בגלובס.

המהלך הזה מגיע ברגע האחרון, יום אחד בלבד אחרי שרשות התחרות עצרה ניסיון של פטריק דרהי להלוות כסף לערוץ, מה שהשאיר את רשת 13 בבעיה כלכלית קשה. עכשיו, המשקיעים החדשים מביאים איתם סכומי כסף גדולים מאוד כדי לסדר את המצב הכספי של הערוץ ולהבטיח שהוא ימשיך לעבוד.

היזמים החדשים מבטיחים שהערוץ יהיה עצמאי לגמרי ולא יתערבו לעיתונאים בעבודה. הם הצהירו שהמטרה שלהם היא להפוך את רשת 13 לערוץ ציוני ופטריוטי שמתאים לכל הישראלים, ולהשתמש בידע שלהם מהייטק כדי להפוך אותו למתקדם ודיגיטלי יותר. הבעלים הקודם, לאונרד בלווטניק, יישאר שותף בערוץ אבל כבר לא יהיה בעל השליטה היחיד.

השינוי הזה הוא דרמטי עבור עולם התקשורת בישראל, כי זו הפעם הראשונה שקבוצה של אנשי הייטק נכנסת לנהל ערוץ טלוויזיה מרכזי.

המשקיעים הסבירו שהם רוצים להשקיע בתוכן איכותי ובטכנולוגיה חדשה, כדי שרשת 13 תהיה ערוץ חזק ויציב לאורך שנים. עכשיו, אחרי שהכסף הגדול מההייטק נכנס לתמונה, הערוץ יוכל להפסיק לדאוג מהחובות ולהתחיל להתמקד בשידורים ובחדשנות.