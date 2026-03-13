הותר לפרסום: גאיה הורן היא הבחורה שנדרסה למוות באזעקה

אסון קשה קרה הלילה (חמישי) ברחובות כאשר נערה בת 17 נהרגה לאחר שנפגעה מרכב חולף בזמן שמיהרה למרחב המוגן עם הישמע האזעקות שנשמעו באזור.

הבוקר הותר לפרסום שמה, גאיה אורן. הנהג הפוגע בשנות ה-20 לחייו, נעצר ונבדק חשד שנהג תחת השפעת אלכוהול.

פראמדיקית מד"א, שילה אלפסי, סיפרה על המראה הקשה בזירה: "הנערה שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפגיעה רב מערכתית. עוברי אורח סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב חולף בזמן המתיחות הביטחונית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפגיעה הייתה אנושה, היא הייתה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום".



