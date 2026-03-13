פיקוד העורף בעדכון חשוב ליממה הקרובה

רגע לפני כניסת השבת השלישית למלחמת 'שאגת הארי' עם איראן, פיקוד העורף מפרסם הודעת עדכון חשובה לציבור

לקראת השבת השלישית למלחמה, ובצל המתיחות הביטחונית הגבוהה בכל חלקי הארץ, פיקוד העורף מפרסם את רשימת תחנות הרדיו שיפעלו במתכונת של "גל שקט".

לדברי פיקוד העורף, השירות נועד לאפשר לציבור שומרי השבת להשאיר את מקלט הרדיו דלוק על עוצמה גבוהה, כאשר השידור יישמע אך ורק בזמן השמעת התרעות ואזעקות באזורים הרלוונטיים.

בפיקוד העורף מדגישים כי קיימות שלוש רמות של התרעות בגל השקט, וקוראים לציבור לכוונן את המכשירים בהתאם לאזור מגוריהם ולרמת הפירוט הנדרשת להם.

תדרים לפי רמת פירוט ההתרעה

1. התרעות ממוקדות באזורכם (רדיו קול ברמה): התחנה תשדר התרעות ספציפיות לאזור בו היא נקלטת בתדרים: 92.1 | 104.3 | 105.7 FM.

2. התרעות נרחבות בכל אזור השידור: תחנות אלו ישדרו התרעות לכלל האזורים הנמצאים בטווח הקליטה שלהן:

רדיו קול חי: 92.8 | 93 | 102.5 FM.

רדיו גלי ישראל: 89.3 | 94 | 106.5 FM.

קול פליי: 107.6 FM.

רדיו 90: 94.7 FM.

רדיו דרום (אשדוד, אשקלון, שדרות, לכיש ועוטף עזה): 101.5 FM.

3. התרעות כלל ארציות (רדיו מורשת): למעוניינים לקבל עדכונים על אזעקות בכל רחבי הארץ בתדרים: 90.5 | 90.8 | 92.5 | 100.7 FM.

עדכונים מיוחדים לאזור הצפון

על רקע המתיחות הגוברת בצפון, מעדכנים בפיקוד העורף כי במהלך מבצע "שאגת הארי" ניתן לקלוט את תחנות ה"גל השקט" הדתיות גם באזורים הבאים:

רדיו קול חי: תדר 93 FM.

רדיו קול ברמה: אזור צפת בתדר 92.1 FM, ואזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM.

בפיקוד העורף שבים ומזכירים כי לצד הרדיו, ניתן להיעזר גם ביישומון פיקוד העורף המאפשר הגדרת "אזור עניין" לקבלת התרעה קולית בשבת.