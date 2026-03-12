סולברג נגד סנקציות על הנשיא עמית: "לנו הפתרונים, לא לזולתנו"

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, שיגר מכתב רשמי לפרופ' משה כהן-אליה, ובו הוא יוצא נגד היוזמות להטיל "סנקציות משתקות" מצד ממשל זר על נשיא העליון יצחק עמית ועל היועצת המשפטית לממשלה

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, שיגר היום (חמישי) מכתב חריף לפרופ' משה כהן-אליה, ובו הוא יוצא נגד היוזמה להטיל "סנקציות משתקות" מצד ממשל זר על נשיא העליון יצחק עמית ועל היועצת המשפטית לממשלה.



סולברג מזהיר במכתבו כי פנייה לגורמים בינלאומיים כדי להכריע במחלוקות ישראליות פנימיות היא צעד מסוכן, וקובע באופן חד-משמעי: "לנו הפתרונים, גם אם הם קשים; לא לזולתנו".

במרכז דבריו של סולברג עומדת האזהרה מפני אובדן הריבונות. הוא מציין כי הקריאה לממשל האמריקאי להטיל סנקציות "מחייבת להזכיר נשכחות משכבר הימים", ומזכיר כיצד פנייה לעזרה חיצונית של הגנרל הרומי פומפיוס בתקופת בית שני "הביאה לקץ העצמאות המדינית והפכה את יהודה למדינת חסות רומית". בכך מבהיר המשנה לנשיא כי פתרון משברים פנימיים באמצעות לחץ זר הוא מתכון לאובדן העצמאות של המדינה כולה.

למרות המחלוקות האידיאולוגיות המוכרות בין השופטים, סולברג יוצא להגנתו של הנשיא המכהן וקורא לדיוק בשיח הציבורי. הוא משתמש בדימוי של מערכת החי"ץ (זיהוי עמית-טורף) ומזהיר כי "טעות בזיהוי היא רתת-אסון". סולברג מדגיש כי בעוד ש"לחלוק לבטח מותר", הרי שהניסיון להציג את הנשיא כאויב המערכת הוא שגוי מיסודו: "הנשיא יצחק עמית, אינו טורף; הוא עמית".