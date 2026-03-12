זוהו שיגורים מאיראן: אזעקות במרכז ובשפלה

אזעקות הופעלו הערב במספר רב של אזורים ברחבי מרכז הארץ, זאת לאחר התרעת פיקוד העורף מוקדם יותר על אפשרות לירי בדקות הקרובות. בין האזורים בהם הופעלו התרעות: גוש דן, השרון, השפלה, אזור מודיעין והשומרון.

על פי הודעת פיקוד העורף, אזעקות נשמעו בין היתר בתל אביב, רמת גן, בני ברק, פתח תקווה, קריית אונו, גבעתיים, גבעת שמואל, יהוד, אור יהודה, רמת השרון וכן בערים נוספות באזור דן. בנוסף הופעלו התרעות גם בחולון, יפו, ראשון לציון, לוד, אזור השפלה ויישובים רבים נוספים.

גם באזור השרון הופעלו אזעקות ביישובים רבים, בהם הוד השרון, כפר סבא, אלקנה, אלפי מנשה, שערי תקווה, מתן, נירית ויישובים נוספים. במקביל הופעלו התרעות גם באזור השומרון, בין היתר באריאל, קדומים, קרני שומרון, רבבה, עלי, שילה ויישובים נוספים.

פיקוד העורף הנחה את התושבים להיכנס למרחבים מוגנים עם קבלת ההתרעה ולשהות בהם למשך הזמן הנדרש. ברוב האזורים זמן ההתגוננות שניתן לתושבים עמד על כדקה וחצי.

האזעקות מגיעות לאחר התרעת היערכות מוקדמת שפורסמה דקות קודם לכן, במסגרתה נקראו תושבים בעשרות יישובים ברחבי הארץ לשפר מיקום למיגון ולהיערך לאפשרות של ירי.