גם ענקים נופלים: הכישלונות המפוארים בהיסטוריה של אפל

אנחנו רגילים לראות באפל את סמל ההצלחה, החדשנות והיוקרה, אבל הדרך לאייפון רצופה במוצרים שהתחממו מדי, שקלו יותר מדי או פשוט הקדימו את זמנם. מ"אפל 3" שנשרף ועד ל"וויז'ן פרו" שמתקשה להמריא – הצצה לצד הפחות מוכר של ענקית הטכנולוגיה

בימים אלו, כשכל השקה של חברת אפל (Apple) נראית כמו אירוע דתי כמעט, קל לשכוח שהחברה שיצרה את המקבוק והאייפון ידעה גם רגעים מביכים למדי.

דיווחים מהזמן האחרון המנתחים את היסטוריית החברה מזכירים לנו שגם הניהול הקפדני של סטיב ג'ובס וממשיכו טים קוק לא חסין מטעויות של מיליארדי דולרים.

יצאנו לבדוק את "היכל הבושה" של אפל, וחזרנו עם תובנה אחת: כישלון הוא לעיתים רק הדרך לניצחון הבא.

1. אפל 3 (Apple III): המחשב שנמס

בתחילת שנות ה-80, אחרי ההצלחה האדירה של ה-Apple II, אפל רצתה לכבוש את השוק העסקי. התוצאה הייתה אסון. סטיב ג'ובס, בגישתו הפרפקציוניסטית, דרש שהמחשב יעבוד ללא מאווררים כדי שיהיה שקט. התוצאה? המכשיר התחמם עד כדי כך שלוח האם התעוות והשבבים פשוט "קפצו" החוצה ממקומם. אפל נאלצה לבצע ריקול ל-14,000 המכשירים הראשונים, והמותג מעולם לא התאושש.

2. המקינטוש הנייד (Macintosh Portable): 7 קילו של "ניידות"

בשנת 1989 אפל הציגה את המחשב הנייד הראשון שלה. הבעיה? הוא שקל יותר מ-7 קילוגרמים והיה עבה כמעט כמו ספר טלפונים של פעם. מעבר למשקל, המחיר (כ-7,000 דולר בערכי היום) והעובדה שלפעמים הוא לא נדלק גם כשהיה מחובר לחשמל, הפכו אותו למוצג מוזיאוני מהר מאוד.

3. ניוטון (Newton MessagePad): כשהמחשב לא הבין אתכם

הניוטון היה אמור להיות המהפכה של מחשבי כף היד ב-1993. הוא כלל טכנולוגיה לזיהוי כתב יד, אבל היא הייתה כל כך גרועה שהיא הפכה לבדיחה קבועה בתוכניות טלוויזיה כמו "הסימפסונס". המכשיר היה יקר ומסורבל, ובוטל סופית כשסטיב ג'ובס חזר לחברה ב-1997. עם זאת, הוא נחשב לאב הקדמון הרחוק של האייפד.

4. אפל פיפין (Apple Pippin): הכניסה הכושלת לעולם הגיימינג

כן, פעם אפל ניסתה לייצר קונסולת משחקים. בשנת 1996 היא השיקה את ה"פיפין", אבל עם מחיר של 600 דולר (לעומת ה-PlayStation שנמכרה ב-300 דולר) ומחסור חמור במשחקים, היא נכשלה לחלוטין. נמכרו רק כ-42,000 יחידות בכל העולם לפני שהפרויקט נגנז.

האם ה-Vision Pro בדרך לרשימה?

הדיווחים האחרונים (המבוססים על נתוני מכירות שפורסמו ב-Guardian ובמקורות נוספים) מצביעים על כך שגם ה"וויז'ן פרו", משקפי המציאות המעורבת היוקרתיים של אפל, מתקשים לעמוד בציפיות. עם תג מחיר של 3,500 דולר, נראה שהציבור הרחב עדיין לא מוכן לאמץ את הטכנולוגיה, והמכירות צנחו משמעותית מאז ההשקה. האם מדובר בעוד מוצר שהקדים את זמנו או בכישלון מהדהד? ימים יגידו.

בשורה התחתונה: ההיסטוריה של אפל מוכיחה שגם כשעושים טעויות ענק, החוכמה היא ללמוד מהן. הרי ללא הכישלון של ה"ניוטון", סביר להניח שלא היינו מחזיקים היום אייפון בכיס.