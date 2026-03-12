אבי בלוט בזירת הפיגוע בצומת תפוח: "כך זה צריך להסתיים, 2:0"

האלוף אבי בלוט הגיע לזירת ניסיון הפיגוע בצומת תפוח, שיבח את הלוחמים שנטרלו את המחבלים והדגיש כי כל ניסיון פיגוע נגד אזרחים או כוחות הביטחון צריך להיענות בתגובה מהירה וקטלנית, ללא נפגעים בצד הישראלי

מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הגיע היום (חמישי) לזירת ניסיון הפיגוע בצומת תפוח, שם נפגש עם הלוחמים שנטרלו את שני המחבלים. במהלך הביקור שוחח בלוט עם הכוחות הפועלים בשטח, הוקיר את פעילותם והנחה להמשיך ולשמור על מוכנות גבוהה למענה מהיר לכל תרחיש.

האלוף בלוט שיבח את הלוחמים על תגובתם המהירה, והדגיש כי פעולתם מנעה פגיעה חמורה יותר. לדבריו, האירוע יכול היה להסתיים במספר רב של נפגעים אלמלא ההתערבות המיידית של הכוח הצבאי במקום.

בדבריו ללוחמים אמר בלוט: "אתם קודם כל גיבורים בזה שאתם פה בזמן מלחמה ואתם משרתים אותנו עוד פעם ועוד פעם. אני מעריך ומעריך ואני יודע מה המשפחות שלכם עוברות עכשיו. שאפו ענק, אתם גיבורים".





עוד הוסיף מפקד פיקוד המרכז כי תגובת הכוח בשטח ממחישה כיצד צריך להסתיים ניסיון פיגוע: "האירוע הזה יכול היה להסתיים עם חמישה הרוגים, עשרה הרוגים, אם לא פוגשים כוח צה״ל ואם כוח צה״ל לא מגיב כמו שאתם הגבתם. כל ניסיון פיגוע שפוגש כוח צה״ל צריך להסתיים בתוצאה כזאת, 2:0, אין פצועים בצד שלנו, בטוח לא אזרחים, גם לא חיילים, ומחבלים הרוגים".

בלוט התייחס גם למצב הביטחוני הרחב יותר ולתקופה הרגישה של סוף חודש הרמדאן. לדבריו, עד כה עברו ימי הרמדאן ללא אירועים חריגים משמעותיים, אך הדגיש כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות.

"אנחנו לקראת ימי הציון האחרונים של הרמדאן, שעבר עד כה ללא אירועים חריגים, ובעיצומה של מערכה היסטורית בזירות אחרות", אמר. "ואני מבהיר, אין סובלנות ואין הכלה. מחבל שינסה לפגוע באזרחים או בכוחות הביטחון יתקל בכוח חד ומקצועי ויחוסל".