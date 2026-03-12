סקר: נתניהו נחלש, האופוזיציה מתרסקת; והמפלגה שחוזרת לחיים

שבועיים לתוך מבצע "שאגת הארי", המפה הפוליטית בישראל משתנה. סקר חדש שערך אתמול (ד') היועץ הפוליטי יוסי טאטיקה ("טאטיקה מחקרים ומדיה") בשיתוף פאנל Adgenda, מעלה נתונים דרמטיים עבור המפלגות המגזריות ועבור חלוקת הגושים.

הבשורה של הציונות הדתית

הנתון המרכזי בסקר הוא חזרתה של מפלגת הציונות הדתית אל מעל לאחוז החסימה. לאחר תקופה ארוכה של דשדוש בסקרים, המפלגה בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 4 מנדטים, נתון שמעניק זריקת מרץ משמעותית לגוש הקואליציה.

מנגד, מי שסופגת מכה אנושה בסקר הנוכחי היא מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ, שלראשונה מזה זמן רב אינה עוברת את אחוז החסימה ונמחקת מהמפה הפוליטית.

איזנקוט מתחזק, הליכוד נחלשת

בזמן שראש הממשלה נתניהו מוביל את המערכה הצבאית, מפלגת הליכוד רושמת היחלשות קלה ועומדת על 29 מנדטים. מנגד, במחנה המרכז-שמאל, מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה במגמת הנסיקה שלה ומתייצבת ככוח משמעותי עם 15 מנדטים. נפתלי בנט ממשיך להוביל את המפלגה השנייה בגודלה עם 17 מנדטים.

חלוקת המנדטים המלאה:

הליכוד: 29

נפתלי בנט: 17

ישר! (איזנקוט): 15

ישראל ביתנו: 10

ש"ס: 8

הדמוקרטים: 8

יהדות התורה: 7

יש עתיד: 6

עוצמה יהודית: 6

רע"מ: 5

חד"ש-תע"ל: 5

הציונות הדתית: 4

תמונת הגושים

למרות היחלשות הליכוד, גוש תומכי נתניהו מתחזק באופן יחסי בזכות חזרתה של הציונות הדתית והיעלמותו של גנץ מהמפה. המפלגות הערביות (רע"מ וחד"ש-תע"ל) שומרות על כוחן המשותף עם 10 מנדטים, בעוד שאר מפלגות האופוזיציה מציגות תמונה מפוצלת שבין התחזקות של איזנקוט לדעיכה של לפיד.