"אקפיד על תפילין, שמירת שבת וכשרות": הדייר הצדיק שנכנס לבית האח

נדב ברנס נכנס לבית "האח הגדול" עם מטרה אחת: לזכות. בראיון לסרוגים הוא מדבר על האמונה שמנחה אותו, על שמירת שבת והערכים מהבית - וגם על הגעגוע לאשתו ולילדים שנשארו בבית

נדב ברנס (35) מנתניה נכנס השבוע לבית "האח הגדול". ברנס, בעל עסק לפיתוח גינות ונוף, נשוי לליז ואב לשניים, אליה וינאי, אותם הוא מגדיר כ"כל עולמו".

רגע לפני הכניסה לבית הוא התראיין לסרוגים וסיפר על הסיבה שהחליט להשתתף בתוכנית, על הערכים שהוא מביא איתו לבית - וגם על דבר אחד שמאוד חשוב לו: ניקיון.

"באתי לקחת את המיליון"

לדבריו, הסיבה המרכזית שהובילה אותו להיכנס לבית היא הרצון לזכות בפרס הגדול - ובעיקר לבנות עתיד טוב יותר למשפחה שלו. "נתנו לי הזדמנות להגיע", סיפר. "ובגדול באתי לקחת את המיליון, לזכות ולהיות הזוכה".

ברנס מוסיף כי הוא מגיע לבית בעיקר עם עצמו, בלי אסטרטגיות מורכבות. "אני מביא את מי שאני, הכי פרש והכי אמיתי. אני אבא ובעל משפחה - זה הדבר שמניע אותי".

"חשוב לי שהבית יהיה נקי"

אחד הדברים הבולטים באישיות שלו, כך לדבריו, הוא אהבה גדולה לסדר וניקיון. "חשוב לי שהסביבה שלי תהיה נקייה ומסודרת", אמר. "ואני מקווה שגם האנשים סביבי יהיו נקיים".

לדבריו, אם ייתקל בדיירים פחות מסודרים - הוא יעדיף להסביר ולנסות להגיע לאיזון. "נדבר, נסביר מה היתרונות ומה החסרונות בלא להיות מסודר ונקי. בסוף נמצא את האמצע".

"שולחן שבת עם הילדים - זה הדבר שהכי יחסר לי"

ברנס מספר כי אחד הדברים שהכי יגעגע אליהם במהלך השהות בבית הוא דווקא הרגעים הפשוטים של שבת עם המשפחה. "השבת זה הדבר שהכי יהיה לי חסר", אמר. "לשבת סביב השולחן עם הילדים, לשיר שירי שבת ולהיות יחד".

לדבריו, בבית שלו האמונה היא חלק מרכזי מהחיים. "אני בא מבית מסורתי-דתי, והבית שלי דוגל באמונה ובשמחה. אני משתדל להשריש לילדים מה זה אמונה ומה המשמעות של שבת".

ברנס מוסיף כי גם בתוך בית "האח הגדול" הוא מתכוון לשמור על הערכים שגדל עליהם. "תפילין, שמירת שבת וכשרות - אלה דברים שחשובים לי מאוד ואני אשים עליהם דגש".

"גם אם קשה לי - אני בוחר בשמחה"

לדבריו, התכונה המרכזית שמאפיינת אותו היא שמחה ואמונה - גם ברגעים פחות פשוטים. "גם אם לפעמים קשה לי אני לא מראה שקשה לי", אמר. "מה שמחזיק אותי זה האמונה והשמחה".

הוא מקווה שהגישה הזו גם תעבור לצופים בבית. "אנחנו בתקופה לא קלה. אולי הפלטפורמה הזאת תביא קצת שמחה לעם שלנו".

"אני חושב שאהיה דייר אהוב"

לסיום, ברנס אומר כי הוא מאמין שהקהל יתחבר אליו, בעיקר בגלל האותנטיות. "אני חושב שאצא דייר אהוב", אמר. "אני מביא את מי שאני - בלי משחקים ובלי תוכניות".