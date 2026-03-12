באיראן מגיבים לטראמפ: "אי אפשר לסיים מלחמה בכמה ציוצים"

אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר מספר פעמים על הניצחון הקרוב במלחמה, מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן הגיב וטען כי "קל להתחיל מלחמות, אבל אי אפשר לסיים מלחמה בכמה ציוצים"

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, הגיב היום (חמישי) להצהרות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הניצחון הקרוב במלחמה - כשבדבריו איים במלחמה מתמשכת שתביא לפגיעה באמריקנים.

"טראמפ חזר ואמר כי 'אנחנו חייבים לנצח במלחמה הזאת במהירות'. קל להתחיל מלחמות, אבל אי אפשר לסיים מלחמה בכמה ציוצים" אמר לאריג'אני. "אנחנו לא נעצור ולא נשאיר אותך לבד - עד שתודה בטעות החמורה שלך ותשלם את המחיר".

דבריו של לאריג'אני מצטרפים להודעת דובר הצבא האיראני, שאמר מוקדם יותר היום כי "האויב לא יכול לקבוע מתי המלחמה נגמרת, הוא לא יהיה זה שיחליט את זה, לא נסכים להפסקת אש בתנאים שלו ובזמן הנוח לו, לא נאפשר לסיים את המלחמה בתנאים שלו".

כזכור, בימים הראשונים למלחמה טראמפ ניסה לשדר מסרי הרגעה לעולם ולשוק הגלובלי וטען כי המלחמה תסתיים בקרוב. עם זאת, מוקדם יותר היום טראמפ הודיע באופן מוצהר כי עליה זמנית במחירי הנפט, תהיה חלק מעלויות המערכה, וכי הוא איננו רואה בכך גורם משמעותי בשיקוליו, כאשר בשונה מאמירות קודמות, לא הזכיר דד ליין לסיום המערכה.

"ארה"ב היא יצרנית הנפט הגדולה בעולם, בפער עצום. אז כאשר מחירי הנפט עולים, אנחנו מרוויחים הרבה מאוד כסף" אמר טראמפ. "אך מה שחשוב לי הרבה יותר בתור הנשיא, הוא לעצור אימפריה מרושעת, איראן, מלהשיג נשק גרעיני, שאיתם היא תשמיד את המזרח התיכון וגם את העולם, אני לעולם לא אתן לזה לקרות!".