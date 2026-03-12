שי גולדן: ראיתי את התדריך; זה היום בו תחל הפסקת אש

איש התקשורת והמגיש שי גולדן, הבקיא בפוליטיקה האמריקאית, אומר כי האמריקאים מיצו את המלחמה עם איראן: "זה היום בו ייחתם הסכם הפסקת אש"

איש התקשורת והפרשן שי גולדן מעריך הערב (ה') כי המלחמה, כולל הגזרה הצפונית והמערכה מול איראן, קרובה מאוד לסיומה. לדבריו, "גג עד מוצאי שבת" ייחתם הסכם הפסקת אש, כאשר המניע המרכזי לכך הוא פנים -אמריקני.

גולדן מצביע על שינוי בולט בטון המגיע מוושינגטון. לדבריו, הממשל האמריקני "מיצה את האירוע" מבחינה פוליטית ותקשורתית. "צפיתי בתדרוך של קרוליין לוויט וראיתי בית לבן שאין לו תשובות טובות לשאלה למה לעזאזל האמריקאים נלחמים באיראן", מסביר גולדן. "הם נמצאים בדפיציט רציני בדעת הקהל, והנזק הפוליטי לטראמפ ולרפובליקנים עלול לעלות על ההישג האסטרטגי".

טראמפ והבחירות: "אין לו חודש להחליף משטר"

לפי הניתוח של גולדן, יש להביט על המלחמה גם מבעד לעיניים אמריקניות. עבור ישראל מדובר באירוע קיומי והיסטורי, אך עבור ארה"ב מדובר באירוע גיאופוליטי חשוב – אך לא גורלי. טראמפ, כך נטען, לא יסכן את סיכויי המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע (ה-Mid-terms) עבור מלחמה ממושכת שתיתפס בציבור האמריקני כמיותרת.

"טראמפ הבין שאין לו באמת חודש לנצח ולהחליף משטר באיראן, וזה תהליך שאין לו זמן עבורו", כותב גולדן. "הוא מחפש עכשיו את העיתוי להכריז על ניצחון כדי לשים סוף לאירוע. להערכתי, זה ייקח מקסימום עוד ארבעה ימים".

השורה התחתונה: "מלחמה מוצלחת למרות הביקורת"

למרות התחושה שהמשימה מול הגרעין האיראני טרם הושלמה במלואה ("חבל שהאורניום טרם הושג"), גולדן טוען כי התוצאה הסופית של המלחמה היא חיובית בהחלט עבור ישראל.

"אימפריית הטרור חטפה מכה קשה, אסטרטגית ותודעתית, ותיכנס למשטר סנקציות רצחני", הוא מסכם. "המשטר הזה יקרוס אל תוך עצמו לבסוף, והתהליך ההיסטורי נראה כבר בלתי הפיך. גם אם הביקורת תישמע שנייה אחרי שהמלחמה תסתיים – ובצדק היא תישמע – במדד הכללי מדובר במלחמה שתוצאותיה הן ב'פלוס' עבורנו".