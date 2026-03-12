מכה קשה למשטר: צה"ל תקף מחסומים וחיילים של הבסיג'

לאחר הפגיעה הנרחבת בנכסים המרכזיים ביותר של כוחות ביטחון הפנים והבסיג', צה״ל זיהה בימים האחרונים כי חיילי יחידת הבסיג׳ הקימו מחסומים במספר מרחבים בטהרן.

תיעוד תקיפות צה"ל על כוחות הבסיג' באיראן. צילום: דובר צה"ל

בעקבות זיהוי ההתבססות, חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, תקף במהלך היממה האחרונה מחסומים וחיילים של הבסיג'.

כוחות חמושים אלו מהווים חלק ממנגנוני הביטחון של המשטר האיראני, ואחראים במשך שנים להוצאה לפועל של מתווי טרור.

לצד זאת, כוחות אלו מובילים את פעולות הדיכוי המרכזיות של המחאות הפנימיות, ובפרט בתקופה האחרונה, תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפגוע במערכיו ופעיליו של משטר הטרור האיראני בכל מקום בו יפעלו. התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".