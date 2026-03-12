דוברת הבית הלבן: "הדיווח נועד להבהיל את הציבור"

קרוליין לוויט האשימה את רשת ABC בהפצת מידע שגוי לאחר פרסום על התרעה מפני תקיפת כטב"מים, וטענה כי מדובר בטיפ מודיעיני בלתי מאומת

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט תקפה היום (חמישי) את רשת החדשות ABC לאחר פרסום שלפיו ה-FBI הזהיר מחלקות משטרה בקליפורניה מפני אפשרות שאיראן תגיב על התקיפות האמריקניות באמצעות שיגור כטב״מים לעבר החוף המערבי של ארצות הברית.

בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות טענה לוויט כי הדיווח מבוסס על מידע חלקי בלבד, וכי הוא נשען על אימייל יחיד שנשלח לרשויות אכיפת החוק המקומיות בקליפורניה. לדבריה, האימייל התייחס לטיפ מודיעיני שלא אומת.

“הפוסט והכתבה הזו צריכים להימחק מיד על ידי ABC News בשל הפצת מידע שגוי שנועד להבהיל בכוונה את הציבור האמריקני”, כתבה לוויט.

לדבריה, הדיווח התבסס על “אימייל אחד שנשלח לרשויות אכיפת החוק המקומיות בקליפורניה לגבי טיפ בודד, שלא אומת”, והדגישה כי “האימייל אף מציין שהטיפ התבסס על מודיעין שלא אומת”.

לוויט הוסיפה כי הפרט הזה לא הופיע בדיווח של הרשת. “אך ABC News השמיטו את העובדה הקריטית הזו מהכתבה שלהם. למה?”, כתבה.

בסיום דבריה הדגישה: “כדי להבהיר, אין שום איום כזה מצד איראן על אדמת המולדת שלנו, ולא היה כזה מעולם”.

הדברים מגיעים לאחר דיווח בארצות הברית על התרעה שהועברה לכוחות אכיפה בקליפורניה בעקבות מידע מודיעיני על אפשרות לתגובה איראנית. בשלב זה לא פורסמה הודעה רשמית נוספת מצד הרשויות הפדרליות בנוגע למידת אמינות המידע.