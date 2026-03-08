הבית הלבן עוקץ: "האיראנים חזקים בדיבורים, פחות במעשים"

דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, שוחחה עם רשת FOX NEWS שם הסבירה שורה של פרטים חדשים על התפתחות המלחמה באיראן, וסיפקה עקיצה חריפה לאיראן.

בקשר לאפשרות של פעולה קרקעית באיראן, הסבירה לוויט: "בשלב זה, אנחנו מתמידים במערכה אווירית, הנשיא טראמפ לא מוריד שום אופציה מהשולחן. הוא יחליט בהתאם להתפתחויות, אך זה לא מתרחש כרגע".

בהמשך, שיגרה לוויט עקיצה ישירה למשמרות המהפכה האיראנים: "האיראנים מאוד חזקים בדיבורים ובאיומים, במעשים הם פחות חזקים. הם לא מי שהם היו לפני 9 ימים. הצי שלהם בקרקעית הים, יכולות השיגור שלהם צנחו ב-90 אחוז, אנחנו נמשיך להשמיד אותם, עד שלא יהיה שום איום גרעיני מהמשטר".



