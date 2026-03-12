נהג אוטובוס (במדים של חברת אפיקים) מפיץ ברשתות החברתיות סרטוני הסתה חמורים הקוראים לצעירי מזרח ירושלים להתקומם נגד סגירת הר הבית ומגדיר את איראן כ"עומק האסטרטגי" של האזור

סכנה על הכביש. נהג אוטובוס תושב הדרום מפרסם סרטוני הסתה בערבית הקוראים לערביי ישראל להתקומם.

בסדרת סרטונים חריגים שהוא מפיץ לעיני אלפי עוקביו, נחשפת מסכת הסתה שלוחת רסן נגד המדינה, לצד תמיכה מוצהרת וחיבוק חם לציר הרשע האיראני. חומרת הדברים מקבלת משנה תוקף נוכח העובדה שהדברים נאמרים בעיצומה של המערכה הצבאית, כאשר מדינת ישראל נמצאת בשיא העימות הישיר מול משטר האייתוללות בטהרן.



תרגום חיים שגב

מבדיקת סרוגים עולה כי נהג האוטובוס הוא מסעב סאמי אטרש. ובאחד הסרטונים הוא מצולם עם חולצה של חברת אלקטרה אפיקים.

קריאה לצעירי מזרח ירושלים: אל תשקטו על השמרים

בסרטונים שהעלה הנהג, הוא פונה לעוקבים שלו בתהיית זעם איך אנחנו שותקים על סגירת הר הבית לכניסת מוסלמים?!

המסר שלו ברור: הוא קורא לא לשקוט על השמרים ולהתקומם נגד הצעדים הביטחוניים של ישראל, תוך שהוא מנסה "להרגיע" אותם בטענה המופרכת שאין סיכוי שאיראן תתקוף את המסגד.

"איראן היא העומק האסטרטגי שלנו"

חמור מכך בסרטון נוסף, בו הוא פורש משנה סדורה של תמיכה באויב המושבע של ישראל. הנהג מסביר לצופיו כי איראן היא "רצף של העומק האסטרטגי שלנו" וחלק בלתי נפרד מהאומה המוסלמית. הוא קורא לשומעיו לא לעמוד מהצד מול ישראל ("האויב"), ומצטט פסוקים מהקוראן כדי לעודד אחדות נגד מה שהוא מכנה "הקולוניאליזם הצלבני בשיתוף כל הכופרים בעולם" .

נראה כי זו אינה רק הבעת דעה אלא זוהי קריאה להתייצבות לצד איראן תוך ניצול הטרמינולוגיה של "הכיבוש הישראלי" כדי להסית בני נוער וצעירים ערבים נגד המדינה בה הם חיים.

תרגום חיים שגב

תגובת חברת התחבורה

עם חשיפת הסרטונים המקוממים והזיהוי של הדובר כמי שעסק בנהיגה בתחבורה הציבורית, פנינו לחברת אלקטרה אפיקים כדי לברר כיצד אדם המחזיק בדעות כאלו הועסק בחברה המסיעה אלפי ישראלים מדי יום.

מחברת אלקטרה אפיקים נמסר בתגובה: "הנהג אינו עובד בחברה מזה מספר חודשים".

השפה הערבית: שפת השכונה שחייבים להכיר

הסיפור הזה מציף שוב את הצורך הקריטי של הציבור הישראלי בהבנת השפה הערבית – "שפת השכונה".

במשך שנים התרגלנו להקשיב רק למה שנאמר בעברית, בזמן שברשתות החברתיות, בטיקטוק ובשיחות הפנימיות בערבית, מתנהל עולם מקביל ומסוכן. כשאדם מדבר על "אל-אחתלאל" (הכיבוש) או מגדיר את איראן כנכס אסטרטגי, הוא מעצב תודעה עוינת מתחת לרדאר.

הבנת הערבית היא לא רק כלי תרבותי, היא כלי ביטחוני ממדרגה ראשונה. היא הדרך שלנו לזהות סכנות בזמן אמת.