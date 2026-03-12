אחרי הערכת המצב: זה מה שהוחלט על הלימודים בשבוע הבא

בתום פגישה עם מפקד פיקוד העורף קיבלו ראשי הרשויות החלטה לגבי השבוע הבא. חלק מהיישובים עשויים לקבל החרגה, אך ההכרעה הסופית תתקבל רק לאחר הערכת מצב נוספת במוצאי שבת.

ראשי רשויות מקומיות החליטו הערב (חמישי) כי גם בשבוע הבא לא יתקיימו לימודים ברוב היישובים, זאת בתום פגישה שקיימו עם מפקד פיקוד העורף. לפי הסיכום, מערכת החינוך לא תחזור לפעילות בשלב זה, אך נשקלת האפשרות להחריג מספר יישובים בהתאם להערכת מצב נוספת שתיערך במוצאי שבת.

בהדיון שקיימו ראשי הרשויות עם מפקד פיקוד העורף השתתפו, בין היתר, חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות; שי חג'ג', יו"ר מרכז השלטון האזורי; אלוף פיקוד העורף; תמר, ראש מועצת דליית אל כרמל; אבי סלם, ראש העיר נצרת; רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים; ותמיר עידן, ראש המועצה האזורית שדותנגב

לפי הפרטים שפורסמו, הלימודים לא יחודשו בשבוע הקרוב בשלב זה. יחד עם זאת, מספר יישובים עשויים לקבל החרגה שתאפשר חזרה חלקית לפעילות, בכפוף לבחינה מחודשת של המצב.

במערכת הביטחון וברשויות המקומיות צפויים לקיים הערכת מצב נוספת במוצאי שבת, שבסיומה יוחלט האם לאשר החרגות מסוימות או להותיר את ההחלטה על המשך השבתת הלימודים בעינה.