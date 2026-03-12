טרגדיה קשה: נערה רצה לממ"ד ונדרסה למוות

אסון בדרך למרחב המוגן: נערה כבת 17 נהרגה לאחר שנפגעה מרכב בזמן שרצה לתפוס מחסה עם הישמע האזעקה: "היא שכבה על הכביש ללא סימני חיים"

טרגדיה קשה הלילה (ה') בעיר רחובות: נערה כבת 17 נהרגה לאחר שנפגעה מרכב חולף בזמן שמיהרה למרחב המוגן עם הישמע האזעקות שנשמעו באזור.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב איילון בשעה 21:42. על פי הדיווח, הולכת רגל נפגעה מרכב בדרך מנחם בגין בעיר. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הנערה כשהיא סובלת מפגיעה רב-מערכתית קשה מאוד. לאחר בדיקות רפואיות, נאלצו הצוותים לקבוע את מותה בזירה.

"לא נותר לנו אלא לקבוע את מותה"

פראמדיקית מד"א, שילה אלפסי, סיפרה על המראה הקשה בזירה: "הנערה שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפגיעה רב מערכתית. עוברי אורח סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב חולף בזמן המתיחות הביטחונית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפגיעה הייתה אנושה, היא הייתה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום".

במשטרה פתחו בחקירת נסיבות התאונה.