מטוס תדלוק אמריקאי התרסק בעיראק

מטוס מדגם KC-135 התרסק במערב עיראק לאחר מה שהוגדר כ"תאונת תדלוק" באוויר. פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) מאשר כי שני מטוסים היו מעורבים בתקרית, ומאמצי החילוץ נמשכים: "האירוע לא נגרם מירי עוין"

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) אישר הלילה (ה') כי מטוס תדלוק אמריקני מדגם KC-135 אבד במהלך פעילות מבצעית במזרח התיכון. האירוע התרחש במרחב אווירי המוגדר כ"ידידותי" במהלך מבצע המכונה "Epic Fury".

תאונת תדלוק בשמי עיראק

על פי הדיווח הרשמי, שני מטוסים היו מעורבים בתקרית שאירעה בזמן ניסיון תדלוק אווירי. אחד המטוסים התרסק באזור מערב עיראק, בעוד שהמטוס השני המעורב בתקרית הצליח לבצע נחיתה בשלום בבסיס קרוב.

בשלב זה, מאמצי החילוץ וההצלה של אנשי הצוות מהמטוס שהתרסק עדיין נמשכים, ובצבא ארה"ב עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות בשטח.

נשלל חשש לירי עוין

בניגוד להערכות ראשוניות שנפוצו ברשתות החברתיות על רקע המתיחות האזורית, בפיקוד המרכז הבהירו באופן חד-משמעי כי המטוס לא הופל. "האירוע לא נגרם כתוצאה מירי עוין או מירי של כוחותינו", נכתב בהודעת הצבא. האירוע מוגדר רשמית כ"תאונת תדלוק".

בפנטגון מציינים כי מידע נוסף יפורסם ככל שהמצב יתפתח וככל שיתבררו תוצאות מאמצי החילוץ במערב עיראק. המטוס שהתרסק נחשב ל"סוס העבודה" של מערך התדלוק האמריקני, המאפשר למטוסי קרב שהות ממושכת באוויר במשימות רחוקות טווח.