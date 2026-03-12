"תוך שבוע": המהלך הדרמטי שמתכננים בישראל

האם מדינת ישראל בדרך לעימות חזיתי ונרחב בתוך שטח לבנון? העיתונאי סולימאן מסוודה מדווח הערב (ה') כי במערכת הביטחון ובדרג המדיני דנים בשעות אלו באישור פעולה קרקעית עצימה בדרום לבנון, שעשויה לצאת לדרך כבר בטווח הזמן של השבוע הקרוב.

הדיון המכריע בקבינט

על פי הדיווח, שנשען על דבריהם של שני מקורות ישראלים בכירים, התוכניות המבצעיות יעלו לדיון והכרעה כבר הערב בשולחן הקבינט המדיני-ביטחוני. גורם שלישי המעורה בפרטים הוסיף ואישר כי התחושה בדרגים הגבוהים היא שהפעולה "צפויה לצאת לדרך בקרוב מאוד", וכי ההכנות בשטח נמצאות בשיאן.

היעד: העמקת השליטה והצבת מוצבים בשטח לבנון

הכוונה הישראלית, כפי שעולה מהדיווחים, אינה מסתכמת רק בפשיטות נקודתיות. המטרה האסטרטגית של המבצע המתוכנן היא להעמיק באופן משמעותי את השליטה המבצעית של צה"ל בדרום לבנון.

חלק מרכזי בתוכנית כולל הקמת נקודות צבאיות ומוצבים קדמיים בתוך שטח לבנון, במטרה ליצור רצועת ביטחון אפקטיבית שתמנע חזרה של כוחות חיזבאללה לקו המגע ותבטיח את שלומם של תושבי הצפון בטווח הרחוק.

דריכות שיא בצפון

הדיווחים על הפעולה הקרקעית המתרחבת מגיעים על רקע המשך הלחימה בגבול הצפון וניסיונות של הקהילה הבינלאומית למנוע הידרדרות למלחמה כוללת. עם זאת, נראה כי בישראל נחושים לשנות את המציאות הביטחונית באופן יסודי, גם במחיר של כניסה קרקעית עמוקה יותר.