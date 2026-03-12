על חם: צה"ל השמיד עשרות משגרים ומחבלים תוך כדי ירי

בעת ירי הרקטות לעבר ישראל, חיל האוויר זיהה את המשגר בזמן אמת ותקף אותו מהאוויר; בצה"ל מדווחים כי עשרות משגרים ומחבלי חיזבאללה הושמדו במהלך הפעילות

צה"ל הודיע כי אמש (רביעי), במהלך ירי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל, זוהו והותקפו משגרים ומחבלי חיזבאללה בזמן אמת. לפי הודעת הצבא, חיל האוויר הצליח לאתר את המשגרים בזמן השיגור ולהשמידם במסגרת תקיפות ממוקדות.

בצה"ל ציינו כי במהלך הפעילות אותרו והושמדו עשרות משגרים ששימשו את הארגון לשיגור רקטות לעבר ישראל. חלק מהתקיפות בוצעו כאשר המחבלים פעלו סמוך למשגרים, וזמן קצר לאחר תחילת הירי.





צילום: דובר צה"ל

במערכת הביטחון מדגישים כי הפעילות בוצעה כחלק מהמאמץ לסכל ירי לעבר העורף הישראלי ולפגוע ביכולות השיגור של חיזבאללה. בצה"ל הוסיפו כי התקיפות בוצעו לאחר זיהוי מודיעיני מדויק ובסיוע יכולות תצפית מהאוויר.

עוד נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול נגד תשתיות הארגון בלבנון. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול נגד מדינת ישראל", נמסר בהודעת הצבא.