שימו לב: פיקוד העורף נערך לשנות את אופן שליחת ההתראות

בפיקוד העורף נערכים לשנות את אופן שליחת ההתרעה המוקדמת בשעות הלילה. כך זה צפוי להיראות

העיתונאי ניר דבורי חשף אמש כי פיקוד העורף שוקל לשנות את אופן קבלת ההתרעה המקדימה במהלך הלילה, מתוך הבנה כי ממילא רוב אזרחי ישראל נמצאים בביתם סמוך למחבים מוגנים.

על פי הדיווח של דבורי, בפיקוד העורף שוקלים לצמצם את זמן ההתרעה המוקדמת אך היה תהיה הרבה יותר מדוייקת.

דבורי הסביר את הרציונל שעומד מאחורי השיקול, ואמר: "הרי בשעות הלילה ממילא כולם בבית, ומי שלא נמצא תחת איום פגיעה ישירה של ראש קרב של 400-500 קילו, אלא רק במרחב של פיזור שברי יירוטים, יכול להיות שממ"ד והבית מספיקים במקום לרוץ למקלט" .

דבורי הסביר כי השיקול נובע מההבנה שהמלחמה לא תסתיים בימים הקרובים, וכי יש רצון בפיקוד העורף לייצר שגרה מסויימת לאזרחי ישראל: "נכונו לנו עוד כמה ימים של מלחמה וצריך לראות איך מייצרים שגרה לאנשים. במקביל, יצטרכו לראות איך מדייקים את ההתרעות כדי שמי שיוכל לישון שנת ישרים - ישן שנת ישרים".