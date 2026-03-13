זמני כניסת ויציאת שבת פרשת ויקהל - פקודי - החודש תשפ"ו

פרשה ויקהל עוסקת בעיקרה בעניינים הנוגעים להקמת המשכן. הציוויים על הקמת המשכן שפורטו בפרשות תרומה ותצווה באים לכלל ביצוע בפרשה זו ובפרשת פקודי שאחריה. זמני כניסת ויציאת השבת

פָּרָשַׁת וַיַּקְהֵל היא פרשת השבוע העשירית בספר שמות. היא מתחילה בפרק ל"ה, פסוק א' ומסתיימת בפרק ל"ח, פסוק כ'.

פרשה זו עוסקת בעיקרה בעניינים הנוגעים להקמת המשכן. הציוויים על הקמת המשכן שפורטו בפרשות תרומה ותצווה באים לכלל ביצוע בפרשה זו ובפרשת פקודי שאחריה, ולמעשה צמד פרשיות אלה חוזר בשינויים קלים על הנאמר בפרשות תרומה-תצווה.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 17:10. יציאת השבת: 18:23

תל אביב

כניסת השבת: 17:26. יציאת השבת: 18:25

חיפה

כניסת השבת: 17:19. יציאת השבת: 18:24

באר שבע

כניסת השבת: 17:28. יציאת השבת: 18:25

חברון

כניסת השבת: 17:30. יציאת השבת: 18:23

גוש עציון

כניסת השבת: 17:30. יציאת השבת: 18:23

אריאל

כניסת השבת: 17:15. יציאת השבת: 18:23

אילת

כניסת השבת: 17:17 יציאת השבת: 18:24

צפת

כניסת השבת: 17:19 יציאת השבת: 18:22