פאניקה באיראן: המשגרים מפחדים לצאת; יש עריקות וסירובי פקודה

עיתונאי חדשות 12, עמית סגל, מביא ציטוטים של גורם צבאי בכיר המשרטט את תמונת המצב המבצעית מול איראן. לפי דברי הגורם, ההישגים הצבאיים בשטח עלו על כל ציפייה, כולל זו של בעלת בריתנו הקרובה ביותר. "האמריקנים לא האמינו שנצליח בעריפה", הוא מציין, ורומז ליכולות הסיכול והפגיעה בצמרת הפיקוד.

הנתונים המבצעיים מצביעים על פגיעה אנושה במערך השיגור האיראני: "השמדנו בין 160 ל-190 משגרים, פקקנו 200 נוספים, ונשארו כ-150 'משוחררים' בלבד", מסביר הגורם. לדבריו, הפחד בקרב הכוחות האיראניים ניכר היטב בשטח: "משגרי הטילים מפחדים לצאת, יש עריקות וסירובי פקודה. כל יום אנחנו 'צדים' מספר משגרים נוספים".

מהשמדה שיטתית ועד למהפכה פנימית

לדברי הבכיר, צה"ל נכנס כעת לשלב פחות "הירואי" לכאורה, אך קריטי להמשך: "זהו שלב של השמדה שיטתית של מפקדות הפיקוד והשליטה, התעשייה הצבאית ומתקני הגרעין". המחיר האנושי שמשלמת איראן הוא עצום, כאשר לפי ההערכות ישנם למעלה מ-10,000 הרוגים ופצועים מקרב כוחות הביטחון האיראניים מאז תחילת המערכה.

במבט לעתיד, הגורם הצבאי מעריך כי הפעילות הצבאית תוביל בסופו של דבר לשינוי פוליטי עמוק בתוך טהראן. "מה שסביר שיהיה אחרי המלחמה זה משטר מוחלש מאוד, מצור כלכלי כבד ובידוד דיפלומטי חנוק. בסופו של דבר תהיה שם מהפכה", הוא קובע ומסכם: "המצב כרגע תואם בדיוק את מה שחשבנו שיהיה".