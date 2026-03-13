ענהאל שמואלי בשינוי בחייה האישיים: "עדיף מאוחר מאשר לעולם לא"

אושיית הרשת הסרוגה, ענהאל שמואלי, שיתפה את עוקביה בהחלטה לעזוב את הבית ולעבור למרכז: "הייתי צריכה לעשות את זה מזמן"

אחרי ששיתפה כי בעלה עקיבא שמואלי גוייס למילואים, אושיית הרשת ענהאל שמואלי שיתפה את עוקביה בקושי להתמודד לבד עם המצב והודיעה כי החליטה לעזוב את המרכז עד שהמצב יהיה יותר פשוט.

"זהו. קיבלתי החלטה", כתבה שמואלי, והסבירה: "מצב הטיסות שלי ״סטטוס ממתין לשיבוץ״ משהו הזייה. יותר מידי לילות בלי שינה, והבנות שפשוט הולכות לאיבוד".

"הייתי צריכה לעשות את זה מזמן... אבל עדיף מאוחר מאשר לעולם לא", שיתפה שמואלי, והסבירה: "רק אני אחראית על ״האונים״ שלי גם במצב של חוסר אונים".

היא שיתפה בפתרון הזמני וכתבה: "אז לקחתי החלטה; הסופ״ש הקרוב נהיה בים המלח כי עקיבא יצטרף . ומשם אני אסע עם הבנות לאילת. גם ככה אני איתן לבד אז מקווה שלא יהיו הרבה אזעקות . ושיקל עליי".