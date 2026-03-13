מצמרר: יוסי דגן קרא בדמעות את נבואת עמוס

מרגש: בטקס החזרת משפחות המגורשים לישוב חומש, לאחר 20 שנות מאבק, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מגורש משא-נור בעצמו ומפעילי "חומש תחילה", הניף בדמעות ספר תנ"ך והקריא מתוכו את פסוקי הנחמה.

נבואת עמוס מתגשמת בצפון השומרון

"אנחנו יכולים לראות בעיניים שלנו ממש ולהרגיש שאנחנו זוכים להיות חלק מהדברים הברורים שהקדוש ברוך הוא אמר לעמוס, ושעמוס אמר לנו לפני כ-2,700 שנה והיו נראים לא אמיתיים. אז הנה הם אמיתיים, בכל הקמת מדינת ישראל ובפרט כאן בצפון השומרון", אמר דגן והקריא: "'וְשַׁבְתִּי אֶת שְׁבוּת עַמִּי יִשְׂרָאֵל, וּבָנוּ עָרִים נְשַׁמּוֹת וְיָשָׁבוּ, וְנָטְעוּ כְרָמִים וְשָׁתוּ אֶת יֵינָם, וְעָשׂוּ גַנּוֹת וְאָכְלוּ אֶת פִּרְיָם. וּנְטַעְתִּים עַל אַדְמָתָם וְלֹא יִנָּתְשׁוּ עוֹד מֵעַל אַדְמָתָם'".

"הצדק מגיע. אנחנו, יחד עם כל עם ישראל, בונים היום, מקימים היום את חומש המתרחבת, חומש ב׳, וזה מקום שעוד לא בנינו אותו לפני הגירוש. ואנחנו נשבעים לבנות את כל צפון השומרון שלנו. אנחנו מתחייבים בפני האחים והאחיות היקרים שלנו שנפלו כאן, ונשבעים בפני כל עם ישראל, קבל עם ועולם, לבנות את צפון השומרון – והפעם לתמיד. להשיב את 'שבות עמי ישראל, לבנות ערים נשמות וישבו', ועוד הרבה ערים שעוד לא היו מיושבות – לבנות אותן עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. ובעזרת ה', 'ולא ינתשו עוד מעל אדמתם'. עם ישראל פה בצפון השומרון לתמיד".

רועי חדי

חומש ב': השכונה החדשה אוכלסה

בטקס השתתפו שרת ההתיישבות אורית סטרוק, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מזכ"ל אמנה זאב חבר (זמביש), פעילי "חומש תחילה", ח"כ יולי אדלשטיין, תושביה החדשים של חומש והמשפחות השכולות שבניהם נפלו על תקומת חומש.

10 משפחות בהן: משפחות המגורשים ומשפחות גרעין חומש המתחדש נכנסו מייד לאחר הטקס להתגורר בשכונה החדשה שנחנכה בחומש שתקרא: חומש ב'. זהו הישוב הראשון מבין ישובי גוש קטיף וצפון השומרון אליו המגורשים חוזרים להתגורר באופן קבוע.

השרה סטרוק: "תיקון לחטאי ההתנתקות"

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק אמרה בטקס: ''הייתי בין מקימי מטה 'חומש תחילה'. הרעיון המוביל של המטה היה שאם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. בחרנו בחומש כראש חץ, להוביל תיקון לכל חטאי ההתנתקות, לחטאי אוסלו ולכל הבגידה בארץ ישראל".

"הגעתי לכנסת ולממשלה על בסיס הרוח הגדולה הזו של מטה חומש, והתחלנו בחומש. חומש היה התיקון הראשון שלנו עם הקמת הממשלה, ואנחנו היום מתקנים את כל נזקי אוסלו, ועוד נמשיך לתקן, בעזרת ה'. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. עם ישראל חי''.