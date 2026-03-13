אחרי ההשמצות נגדו: תמיכה רחבה באלוף בלוט

ראשי הרשויות ביהודה ושומרון תומכים באלוף פיקוד מרכז: "אנחנו מגנים בכל תוקף את ההשתלחות, את האלימות ואת הניסיון לפגוע במפקדי צה"ל בכלל ובאלוף בלוט בפרט"

לאור הודעות נאצה שהופצו בימים האחרונים נגד האלוף, שלחו הבוקר (שישי)ראשי הרשויות הודעת תמיכה לאלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט בו הם מבקשים להוקיע את הנאצות ולתמוך בו.

בהודעה נכתב: ״אנחנו, ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, מבקשים להביע תמיכה וגיבוי מלא למפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. אנחנו עובדים עם האלוף בלוט בשנים האחרונות מקרוב ורואים את המחויבות הגדולה שלו לביטחון האזור.

יום ולילה הוא פועל למען ביטחון אזרחי ישראל, למען חיזוק ההתיישבות בכל רחבי יהודה ושומרון ולמען קביעת סטנדרטים של עבודה ושל מציאות ביטחונית והתיישבותית שלא היו כאן קודם.

דווקא על רקע העשייה המשמעותית הזו, אנחנו רואים בתקופה האחרונה תופעה חמורה ומסוכנת- קומץ אלים ופורע חוק שמנסה להכפיש את שמו ולפגוע בו באופן אישי".

עוד הם מסרו: "אנחנו אומרים זאת בצורה הברורה ביותר, הקומץ האלים הזה אינו מייצג את ההתיישבות.נאנחנו מוקיעים בכל תוקף את ההשתלחות, את האלימות, ואת הניסיון לפגוע במפקדי צה"ל בכלל ובאלוף בלוט בפרט.

הדרך הזו פסולה ומסוכנת, והיא פוגעת בהתיישבות! אנחנו מגבים את האלוף בלוט, מעריכים את עשייתו ואת שיתוף הפעולה ההדוק עם הרשויות בשטח, ונמשיך לפעול יחד עם צה"ל למען חיזוק ההתיישבות כולה".

בין החתומים היו ישראל גנץ, ראש מועצה אזורית בנימין, יו"ר מועצת יש"ע, יוסי דגן ועוד.

