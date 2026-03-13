ריאל מדריד תבנה את המשכן? | ויקהל- פקודי

מה הקשר בין הקושי הגדול ביותר בכדורגל העולמי לפרשות השבוע? למה הפרשה חוזרת על פרטי המשכן ומה הקשר לליגת האלופות? כל התשובות בפרק החדש של בין קודש לספורט

מי שעוקב אחרי כדורגל אירופי בעשורים האחרונים יודע שיש תעלומה אחת שגדולי המאמנים שוברים עליה את הראש: "קללת האלופה". ב-30 השנים האחרונות, רק קבוצה אחת – ריאל מדריד – הצליחה לעשות את הבלתי יאומן ולזכות בליגת האלופות פעמיים (ואפילו שלוש) ברציפות.

למה זה כל כך קשה? התשובה היא לא פיזית, היא נפשית. לגייס מוטיבציה לפעם הראשונה זה קל; האדרנלין בשיא, החלום בוער, והמטרה נראית כמו פסגת העולם. אבל לשחזר את אותה רמת תשוקה בבוקר שאחרי החגיגות? זה כמעט בלתי אפשרי. השובע הוא האויב הכי גדול של המצוינות.

בין קודש לספורט פרשת ויקהל פקודי | מגיש: שמחה רז

כאן בדיוק נכנסות פרשות ויקהל-פקודי, ופותרות לנו את אחת השאלות המפורסמות ביותר בתורה: למה היא כל כך "חופרת"?

התורה, שבדרך כלל חוסכת אפילו באות אחת, מקדישה מאות פסוקים לחזרה כמעט מילה במילה על פרטי המשכן. קראנו אותם כבר בפרשות 'תרומה' ו'תצווה' כציווי ותכנון, אז למה לחזור על הכל שוב בשלב הביצוע?

הביצוע לא פחות חשוב מהחזון

התורה מלמדת אותנו שיעור לחיים: הביצוע הוא לא פחות קדוש מהחזון. קל מאוד להתלהב כשמתכננים את "המשכן" שלנו – בין אם זה עסק חדש, פרויקט בעבודה או זוגיות. השרטוטים תמיד נראים נוצצים. אבל המבחן האמיתי הוא בשלב ה'ויעשו'. כשצריך לרדת לפרטים הקטנים, לחזור על אותן פעולות יומיומיות, להבריג את אותו בורג בפעם המאה.

התורה כותבת את הכל מחדש כדי לתת לביצוע את אותו הכבוד ואותה ההתלהבות של התכנון הראשוני. היא מלמדת אותנו שאלופים אמיתיים לא נמדדים רק ביכולת להגיע לגמר, אלא ביכולת להופיע ל"משחק ליגה" אפור בגשם, ולבצע את המשימה באותה רמת דיוק והתלהבות כאילו זו הפעם הראשונה.

השנה, כשאנחנו מסיימים את ספר שמות, המסר אלינו הוא פשוט: אל תפחדו מהחזרה. בתוך השגרה, בתוך ה"שידור החוזר" של החיים, שם מסתתרת העוצמה האמיתית.