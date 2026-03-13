הערכת מצב בצפון: "זאת רק ההתחלה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ, קיים הערכת מצב בצפון וטען: "זאת רק ההתחלה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים היום (שישי) הערכת מצב בצפון הארץ, לאחר השמדת גשר הליטני.

בדבריו הוא מסר: "זאת רק ההתחלה. ממשלת לבנון ומדינת לבנון ישלמו מחיר הולך וגובר באיבוד שטח ובפגיעה בתשתיות לאומיות שמשמשות את מחבלי החיזבאללה - עד למילוי ההתחייבויות המרכזית של פריקת החיזבאללה מנשקו".



נזכיר כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו את גשר א-זרריה החוצה את נהר הליטאני בלבנון. מדובר ביעד אסטרטגי ששימש כציר תנועה מרכזי עבור מחבלי חיזבאללה, שבאמצעותו העבירו כוחות ואמצעי לחימה מצפון המדינה לעבר חזית הלחימה בדרום.

על פי הודעת צה"ל, ארגון הטרור ניצל את הגשר כדי להיערך למתקפות נגד כוחות צה"ל ולפעול נגד העורף הישראלי.



