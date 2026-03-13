שמחה רוטמן במתקפה קשה ומפתיעה: "הוא האחרון שיכול להטיף"

יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, יוצא במתקפה חריפה נגד השופט נעם סולברג, בעקבות מכתבו של האחרון לפיו הוא מתנגד ליוזמה להטיל "סנקציות משתקות" מצד ממשל זר על נשיא העליון יצחק עמית ועל היועצת המשפטית לממשלה.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר רוטמן: "אני חושב שאסור לפנות לגורם זר ולבקש הטלת סנקציות. יש מספיק סנקציות בארסנל של ממשלת ישראל והכנסת שהיינו יכולים להטיל בעצמנו על יועצת משפטית שלא מצייתת לחוק ועל בית משפט שמתעלם מהחוק".

רוטמן ציין כי "אני מסכים עם החלק הראשון של מכתבו של סולברג לפרופ' משה כהן-אליה, אבל לעניין 'זיהוי עמית־טורף' אני חושב שמערכת הזיהוי של סולברג מקולקלת. הוא לא מבין שיצחק עמית והוא לא באותו צד. עמית לא מהסס להילחם בו ובמה שהוא מייצג, בעוד סולברג הולך על קצות האצבעות".

רוטמן החריף את הטון כלפי סולברג, ואמר: "אני אומר חד וחלק: אם סולברג היה עושה את העבודה שלו - משה כהן-אליה לא היה עושה את המעשה הזה. אם הוא היה מסרב לחתום על צווים על-תנאי מופרכים וחסרי בסיס, אף אחד לא היה עושה את המעשה הטיפשי של לפנות לארצות הברית. זה לא בסדר שהם פונים - אבל סולברג הוא האחרון שיכול להטיף על כך".