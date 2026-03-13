היום ה-14 למלחמה: ביטוח לאומי בהודעה דחופה לציבור

בזמן שמדינת ישראל נמצאת תחת מערכה ביטחונית מורכבת, יש מי שמנסים לנצל את המצב הרגיש ואת חוסר הוודאות של הציבור למטרות עוינות. המוסד לביטוח לאומי יוצא הבוקר (ו') באזהרה דחופה בעקבות התגברות ניסיונות ה"פישינג" (דיוג) – הודעות כזב הנשלחות לאזרחים במטרה לגנוב פרטים אישיים או כספים.

בביטוח הלאומי מבהירים כי גורמים שונים מפיצים הודעות המתחזות למוסד הרשמי, תוך שימוש בנושאים הקשורים למלחמה, לפיצויים או למענקים, כדי לפתות את האזרחים ללחוץ על קישורים מסוכנים.

מה עושים? הכללים למניעת הונאה

בביטוח הלאומי פרסמו מספר כללי ברזל כדי להתגונן מפני ניסיונות העוקץ:

לא לוחצים ולא משתפים: אם קיבלתם הודעה חשודה המבקשת מכם להזין פרטים אישיים או ללחוץ על לינק לא מוכר – עצרו. אל תלחצו על הקישור ואל תעבירו את ההודעה הלאה לקבוצות הווטסאפ או לאנשי קשר.

עוקבים רק אחרי המקורות הרשמיים: הדרך הבטוחה ביותר לדעת מהן הזכויות שלכם ואיזה מידע רלוונטי עבורכם היא מעקב ישיר אחרי הביטוח הלאומי ברשתות החברתיות הרשמיות ובאתר הממשלתי.

מפיצים את האזהרה: במוסד קוראים לציבור לשתף את סרטוני ההסברה הרשמיים עם בני משפחה וחברים, בדגש על אוכלוסיות מבוגרות שעלולות להיות חשופות יותר לניסיונות ההונאה, כדי שכולם ידעו היכן להתעדכן בבטחה.

לסיכום, בביטוח הלאומי מדגישים כי כל עדכון רשמי על מענקים או שינויים בתנאי הזכאות יפורסם בערוצים המוסמכים בלבד, וקוראים לציבור להמשיך לגלות אחריות ולהימנע משיתוף פעולה עם הודעות שאינן מזוהות.