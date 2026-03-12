ביטוח לאומי בבשורה משמחת לציבור

הביטוח הלאומי מקדם הצעת חוק שתאפשר לכל חברת פינוי מוסמכת לקבל שיפוי כספי על הסעת יולדות לבתי החולים. "החוק משנת 1953 כבר לא מתאים למציאות הנוכחית"

לאחר עשורים שבהם רק גוף אחד היה זכאי לתשלום מהמדינה עבור פינוי יולדות, הביטוח הלאומי יוצא היום (ה') ביוזמת חקיקה חדשה שצפויה לשנות את פני המערך בשטח. לפי הצעת החוק שפורסמה, הביטוח הלאומי יאפשר לכל חברת אמבולנס מורשית המפנה יולדות למרכזים רפואיים, לקבל את התשלום ישירות ממנו – בדיוק כפי שהיה נהוג עד היום מול מגן דוד אדום (מד"א) בלבד.

עדכון למציאות של 2026

מקורו של המצב הנוכחי בחוק מיושן משנת 1953. באותה תקופה, מד"א היה הגוף היחיד שסיפק שירותי פינוי, אולם במרוצת השנים קמו גופים מוסמכים ופרטיים נוספים שמפעילים אמבולנסים ברישיון. החקיקה החדשה נועדה לתקן את העיוות הזה, ליצור שוויון בין מערכי החירום השונים ולסייע ליולדות – בעיקר באזורים שבהם קיימים קשיי זמינות של מענה מיידי.

בביטוח הלאומי מדגישים כי פתיחת האפשרות להתקשרות עם גופים פרטיים תאפשר ניצול מיטבי של כלל מערכי הפינוי הפרוסים בארץ. התיקון נוגע ספציפית ליולדות, מאחר וזהו התחום היחיד שבו החוק הגביל את השירות למד"א בלבד.

פיקוח קפדני ושיפור השירות

לפי פרטי התיקון, כל גוף שמחזיק ברישיון להפעלת אמבולנס מטעם משרד התחבורה יוכל להגיע להסכם עם הביטוח הלאומי. עם זאת, המהלך לא יהיה פרוץ: ההתקשרות תתבצע תחת הליכי פיקוח ובקרה קפדניים, כדי להבטיח שהמעטפת שניתנת ליולדות תישאר מקצועית ובטוחה.

"חלק בלתי נפרד משינויי החקיקה הוא הצורך בהתאמה למציאות העכשווית", נמסר מהביטוח הלאומי. "כיום ישנם אמבולנסים רבים שפועלים ברישיון, וגם להם מגיע החזר כספי. זהו הצעד השוויוני והנכון לעשות, ואנו מקווים שריבוי התחרות יוביל לשיפור השירות עבור הציבור כולו".