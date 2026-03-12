"ראיתי אותו בבריכה ואמרתי - זה יהיה בעלי": כך הכירה ציפי שביט את בעלה

ציפי שביט מתארחת בתוכנית "ראיון מיוחד" ומספרת על הניתוח ששינה את חייה: "נכנסתי רוקדת ויצאתי על כיסא גלגלים". וגם - הסיפור המפתיע על המפגש הראשון עם בעלה

בתוכנית "ראיון מיוחד", שבה קבוצת מראיינים אוטיסטים פוגשת את גדולי המפורסמים בישראל ושואלת אותם שאלות ישירות, בלי מסננים ובלי גבולות, מתארחת גם השחקנית והקומיקאית ציפי שביט.

בהצצה לריאיון, שביט מדברת בכנות על אחד הרגעים הקשים בחייה - הניתוח שעברה ברגלה וההשלכות הבלתי צפויות שהגיעו בעקבותיו. לצד הסיפור המטלטל, היא משתפת גם בזיכרון אישי ומרגש: המפגש הראשון עם בעלה והדרך שבה כבר מהרגע הראשון הרגישה שהוא יהיה האיש שלה.

"נכנסתי רוקדת ויצאתי על כיסא גלגלים" - צפו

קשת 12

במהלך השיחה מספרת שביט כי נכנסה לניתוח כשהיא פעילה ומלאת אנרגיה, אך יצאה ממנו למציאות שונה לחלוטין.

"הלכתי לניתוח ברגל אחת ויש לי שיתוק ברגל השנייה הבריאה", היא משתפת. "הדבר שאני הכי אוהבת לעשות בעולם זה לרקוד, ואני לא יכולה לעשות את זה יותר. וזה לא הפיך".

שביט מספרת עד כמה הייתה פעילה לפני כן: "זה לא סתם הולכת. אני הלכתי עשרה קילומטר ביום. אני התגלגלתי על הבמה, נכנסתי לסיר, יצאתי, עליתי רק במדרגות. לילה קודם רקדתי עם 500 חיילים".

לדבריה, השינוי הגיע בלי הכנה מוקדמת: "זה לא היה איתי, לא יכולתי להתרגל, לא הייתה הכנה. זהו - נכנסתי רוקדת ויצאתי על כיסא גלגלים".

וגם: הסיפור מאחורי הדייט הראשון - צפו

קשת 12

בריאיון משתפת שביט גם רגע אישי ומשעשע מחייה - המפגש הראשון עם בעלה.

לדבריה, הכול התחיל דווקא בבריכה: "ראיתי אותו בבריכה - עכשיו תחשוב עליי קובה קטנה, והוא היה כל כך יפה. אמרתי לחברה שלי: 'תראי את הבחור שיוצא עכשיו מהמים, הוא יהיה בעלי'".

החברה אמנם צחקה אז מהנבואה, אך בסופו של דבר היא התגשמה. "והתחתנתי איתו", מספרת שביט בחיוך. "זה היה הדייט הראשון אחרי זמן שחשבתי שכבר אי אפשר יהיה. והנה אלוהים פתח עוד דלת - וזהו, 50 שנה אנחנו ביחד".