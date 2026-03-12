"אני מפחדת על החיים שלנו": מאיה דדון על הלילה הקשה בצפון

הזמרת מאיה דדון שיתפה על הלילה הקשה שעבר על משפחתה בקריית שמונה בעקבות המטחים בצפון: "אני מפחדת על החיים שלנו. עברנו לילה קשה"

לילה מתוח במיוחד עבר אמש (בין רביעי לחמישי) על תושבי הצפון, לאחר מטחים כבדים של טילים, רקטות וכטב"מים שנורו לעבר יישובי האזור. במסגרת תקיפה משולבת של איראן וחיזבאללה, נשמעו אזעקות בלתי פוסקות ותושבים רבים נאלצו לשהות במרחבים מוגנים במשך שעות ארוכות. לפי הערכות בישראל, במהלך המתקפה נורו למעלה מ-200 טילים ורקטות לעבר יישובי הצפון.

"אני מפחדת על החיים שלנו"

על רקע הלילה המתוח, הזמרת מאיה דדון שיתפה ברשתות החברתיות את תחושות הפחד והדאגה למשפחתה, שמתגוררת בקריית שמונה. דדון, שמוצאה מהעיר, סיפרה על הלילה הקשה שעבר על בני משפחתה ועל החשש הגדול בעקבות המצב הביטחוני.

הסטורי של מאיה דדון. צילום: מתוך הסטורי של מאיה.

"אתמול היה לילה קשה לתושבי קריית שמונה. למשפחה שלי. אני מפחדת על החיים שלנו. כולנו במצב אצלנו לא פשוט. עברנו לילה קשה שאני לא יודעת איך להתאושש ממנו. מקווה שזה ייגמר בטוב וסומכת על הצבא שלנו הכי חזק בעולם. בשורות טובות", כתבה.

פונתה מביתה אחרי ה-7 באוקטובר

דדון, במקור מקריית שמונה, כבר חוותה מקרוב את המציאות הביטחונית המורכבת באזור. לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר היא ומשפחתה פונו מביתם בעיר, ומאז המצב בצפון ממשיך לעורר אצלם חשש גדול בכל פעם שהמתיחות הביטחונית מתחדשת.

הדברים שכתבה ברשת משקפים את התחושות הקשות שחוו בני משפחתה במהלך הלילה האחרון - ואת הדאגה הגדולה לשלומם.