היום ה-13 למלחמה: משרד החינוך בהודעה לציבור

מערכת החינוך הישראלית ממשיכה להפגין חוסן ויציבות תפעולית גבוהה גם בימי הלחימה. מנתונים מקיפים שמפרסם היום (ה') משרד החינוך לסיכום יום הלמידה מרחוק שהתקיים אתמול (רביעי, ה-11.03), עולה כי רובם המוחלט של מוסדות החינוך בארץ מקיימים למידה פעילה במרחב הדיגיטלי.
המספרים שמאחורי המסכים
מהנתונים עולה כי כ-1.1 מיליון תלמידים, המהווים כ-68% מכלל התלמידים, השתתפו באופן פעיל בלמידה המדווחת. מעבר לנוכחות בשיעורים הסינכרוניים (בזום), נרשמה פעילות ענפה במרחבי למידה וירטואליים נוספים.
תמונת המצב במספרים:
מוסדות פעילים: כ-3,600 מוסדות חינוך (כ-93%) קיימו למידה מרחוק כסדרה.
השתתפות תלמידים: כ-68% נוכחות פעילה.
היעדרויות: כ-240 אלף תלמידים נרשמו כנעדרים (כ-15% מהמערכת).
פילוח לפי שלבי חינוך: מי הלומדים המצטיינים?
מפילוח הנתונים לפי שלבי הגיל, עולה כי תלמידי חטיבות הביניים הם בעלי אחוזי הנוכחות הגבוהים ביותר בלמידה מרחוק:
חטיבות ביניים: 73% נוכחות.
בתי ספר יסודיים: 68% נוכחות.
חטיבות עליונות (תיכונים): 66% נוכחות.
במשרד החינוך מציינים כי הנתונים אינם כוללים את המחוז החרדי, שבו דפוסי הלמידה מרחוק מתנהלים במתכונת שונה ובאמצעים טכנולוגיים המותאמים לאוכלוסייה.
