מבזקים
סרוגים

היום ה-13 למלחמה: משרד החינוך בהודעה לציבור

היום ה-13 למלחמת שאגת הארי ועל רקע הלמידה מרחוק, משרד החינוך מפרסם הודעת עדכון לציבור

כ"ג אדר התשפ"ו
היום ה-13 למלחמה: משרד החינוך בהודעה לציבור
כיתה צילום: אבשלום ששוני / פלאש90

מערכת החינוך הישראלית ממשיכה להפגין חוסן ויציבות תפעולית גבוהה גם בימי הלחימה. מנתונים מקיפים שמפרסם היום (ה') משרד החינוך לסיכום יום הלמידה מרחוק שהתקיים אתמול (רביעי, ה-11.03), עולה כי רובם המוחלט של מוסדות החינוך בארץ מקיימים למידה פעילה במרחב הדיגיטלי.

המספרים שמאחורי המסכים

מהנתונים עולה כי כ-1.1 מיליון תלמידים, המהווים כ-68% מכלל התלמידים, השתתפו באופן פעיל בלמידה המדווחת. מעבר לנוכחות בשיעורים הסינכרוניים (בזום), נרשמה פעילות ענפה במרחבי למידה וירטואליים נוספים.

תמונת המצב במספרים:

  • מוסדות פעילים: כ-3,600 מוסדות חינוך (כ-93%) קיימו למידה מרחוק כסדרה.

  • השתתפות תלמידים: כ-68% נוכחות פעילה.

  • היעדרויות: כ-240 אלף תלמידים נרשמו כנעדרים (כ-15% מהמערכת).

פילוח לפי שלבי חינוך: מי הלומדים המצטיינים?

מפילוח הנתונים לפי שלבי הגיל, עולה כי תלמידי חטיבות הביניים הם בעלי אחוזי הנוכחות הגבוהים ביותר בלמידה מרחוק:

  • חטיבות ביניים: 73% נוכחות.

  • בתי ספר יסודיים: 68% נוכחות.

  • חטיבות עליונות (תיכונים): 66% נוכחות.

במשרד החינוך מציינים כי הנתונים אינם כוללים את המחוז החרדי, שבו דפוסי הלמידה מרחוק מתנהלים במתכונת שונה ובאמצעים טכנולוגיים המותאמים לאוכלוסייה.


משרד החינוך שאגת הארי למידה מרחוק