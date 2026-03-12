אחרי שבר רפאלי וניב סולטן נבחנו לתפקיד - זה המנחה שנבחר ל"דה וויס"

אחרי שנחשפו המנטורים לעונה החדשה של "דה וויס", נסגר גם תפקיד המנחה. לאחר ששמות כמו בר רפאלי ועדן פינס נשקלו - מיכאל אלוני נבחר להנחות את העונה החדשה.

אחרי שנחשפה זהותם של ארבעת המנטורים, כעת אפשר לספר גם מי יעמוד בחזית התוכנית: השחקן והמנחה מיכאל אלוני ישוב להנחות את העונה החדשה של "דה וויס", שתשודר בקרוב ברשת 13.

אלוני, שהנחה את הגרסה הישראלית של פורמט המוזיקה המצליח מאז שעלתה לראשונה בשנת 2012, חוזר לעמדה המוכרת אחרי מספר עונות שבהן לא שימש בתפקיד.

אחרי חשיפת המנטורים: גם המנחה נבחר

בשבועות האחרונים נחשפו ארבעת המנטורים שיישבו בכיסאות האדומים בעונה החדשה: עידן רייכל, נועה קירל, עדן בן זקן וסטטיק. כעת נסגרה גם הפינה האחרונה בפאזל - זהות המנחה.

אלוני נחשב לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם התוכנית, לאחר שהנחה את חמש העונות הראשונות וזכה לאהדה רבה מצד הצופים לאורך השנים.

מיכאל אלוני צילום: אולפן סרוגים

מי כמעט קיבל את התפקיד?

במשך תקופה ארוכה נשמרה בסוד זהות המנחה של העונה החדשה, ובתעשייה עלו לא מעט שמות אפשריים לתפקיד. בין המועמדות והמועמדים שנשקלו להנחיית התוכנית היו עדן פינס, אגם רודברג, מאיה ורטהיימר, ניב סולטן וגם בר רפאלי.

הבחירה הסופית: מיכאל אלוני

בסופו של דבר, בהפקה החליטו להחזיר לתפקיד דווקא את מי שמזוהה עם התוכנית יותר מכל - מיכאל אלוני.

געגועים לקיווע: מיכאל אלוני נזכר בימים של שטיסל צילום: (צילום: מתוך אינסטגרם/ michaelaloni@)

מי אתה מיכאל אלוני?

מיכאל אלוני הוא שחקן ומנחה טלוויזיה מהפנים המוכרות בתעשייה הישראלית. הוא פרץ בתחילת דרכו בסדרת הנוער "השמיניה", ובהמשך כיכב בין היתר בסדרות "שטיסל", "בשבילה גיבורים עפים" ו"מלכת היופי של ירושלים".