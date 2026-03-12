דיווח בארה"ב: מוג'תבא חמינאי אושפז בבית החולים כשהוא מורדם

אחרי שפורסמה הצהרה ראשונה מטעמו ללא הופעה או תיעוד פיזי, ב"ניו יורק פוסט" דווח כי המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, מואשפז כעת בבית החולים בטהרן, כשהוא מורדם ועבר ניתוח לכריתת אחד מרגליו

האם זו הסיבה להיעלמותו של המנהיג העליון החדש מהעין הציבורית? בעיתון ה"ניו יורק פוסט" דווח היום (חמישי) כי מוג'תבא חמינאי מואשפז כעת בבית החולים בטהרן, כשהוא מורדם ועבר ניתוח לכריתת אחד מרגליו. הדיווח מגיע אחרי שאתמול נרשמו דיווחים על כך שחמינאי הבן נפצע ביום הראשון למלחמה.

כזכור, מאז השבעתו כמנהיג העליון של איראן ביום ראשון האחרון, מוג'תבא חמינאי לא נראה בציבור בכלל, כשרבים העריכו כי הוא מסתתר מחשש שיחוסל. מוקדם יותר היום פורסמה הצהרה ראשונה מטעמו - אך ההודעה רק נמסרה בשידור על ידי קריינית התקשורת הממלכתית של המשטר האיראני, ללא נוכחותו של מוג'תבא או אף תיעוד שלו.

בדבריו הביע בנו של חמינאי התרגשות על מינויו ליורשם של חמינאי האב, וחומייני לפניו. והודיע כי על איראן להמשיך בלחימה כנגד ישראל וארה"ב. "שמעתי אודות החלטתה האמיצה של מועצת החכמים על מינויי לתפקיד כמו רבים מכם, דרך שידורי הטלוויזיה" מסר. "אני נרגש ללכת בדרכם של מורים ושאהידים גדולים שמשאירים אחריהם מקום גדול למלא".



הדיקטטור החדש של איראן המשיך והודיע: "לא נעצור את הלחימה, ננקום את דם השאהידים, סגירת מיצרי הורמוז היא כלי לגיטימי נגד פעולות כוחות הכיבוש והדיכוי שפועלים נגדנו, והיא צריכה להימשך".

בנוסף, בקשר למתקפות על שכנותיו הערביות, הודיע מוג'תבא: "אני חוזר ומדגיש כפי שהבטיח אבי, הרפובלקיה האיסלאמית של איראן, מוכנה לחזור במהרה ליחסים חמים והדדיים עם שכנותינו, התקיפות מכוונת אל בסיסים אמריקאים בלבד".