לראשונה: המנהיג החדש מוג'תבא חמינאי במסר ראשון לעולם

מוג'תבא חמינאי, בנו ויורשו של האייתולה עלי חמינאי, מפרסם הודעה ראשונה מאז מינויו לתפקיד השליט העליון

לראשונה מאז חיסולו של האייתולה עלי חמינאי, ומינוי בנו לירושו בתפקיד המנהיג העליון, הודעה ראשונה לעולם פורסמה מטעמו של המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי.

ההודעה נמסרה בשידור על ידי קריינית התקשורת הממלכתית של המשטר האיראני, ללא נוכחותו של מוג'תבא או אף תיעוד שלו.

בדבריו הביע בנו של חמינאי התרגשות על מינויו ליורשם של חמינאי האב, וחומייני לפניו. והודיע כי על איראן להמשיך בלחימה כנגד ישראל וארה"ב.

מטעמו של מוג'תבא נמסר כי: "שמעתי אודות החלטתה האמיצה של מועצת החכמים על מינויי לתפקיד כמו רבים מכם, דרך שידורי הטלוויזיה. אני נרגש ללכת בדרכם של מורים ושאהידים גדולים שמשאירים אחריהם מקום גדול למלא".

הדיקטטור החדש של איראן המשיך והודיע: "לא נעצור את הלחימה, ננקום את דם השאהידים, סגירת מיצרי הורמוז היא כלי לגיטימי נגד פעולות כוחות הכיבוש והדיכוי שפועלים נגדנו, והיא צריכה להימשך".

בנוסף, בקשר למתקפות על שכנותיו הערביות, הודיע מוג'תבא: "אני חוזר ומדגיש כפי שהבטיח אבי, הרפובלקיה האיסלאמית של איראן, מוכנה לחזור במהרה ליחסים חמים והדדיים עם שכנותינו, התקיפות מכוונת אל בסיסים אמריקאים בלבד".