השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב: "כל זה בדרך אלינו"

רגע לקראת סוף השבוע, השירות המטאורולוגי מעניק הצצה למה שצפוי בימים הקרובים: "כל זה בדרך אלינו"

"אובך, הגבלות ראות, גשמים וסופות חול בנגב, כל זה בדרך אלינו בשבת", כך הודיע לפני זמן קצר השירות המטאורולוגי.

על פי ההודעה, מזג האוויר הבהיר והנוח אשר שורר בימים האחרונים צפוי להשתנות בסוף השבוע. בשישי משעות הצהרים צפויים גשמים קלים אבל בשבת כבר נהיה מושפעים ממערכת לחץ נמוך אשר תגיע מדרוםוהיא תביא עמה רוחות אשר ינשבו בעוצמה באזורים רבים בארץ. בדרום הארץ ובהרי המרכז הרוחות יהיו חזקות במיוחד עם משבים של 80-90 קמ"ש ואף למעלה מכך, ויש צפי להגבלת ראות, אובך ולסופות חול משמעותיות בנגב.

בשבת גם צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ אך רובם בעוצמות נמוכות. בנגב ובאזור ים המלח יתכנו הצטברויות מקומית של מים כתוצאה מגשמים רציפים, גם אם לא בעוצמות חזקות.

בשבת בלילה, עם תנועת השקע צפונה, תקבל מערכת מזג האוויר מאפיינים חורפיים יותר, והגשמים יתרכזו בצפון ובמרכז. ביום ראשון צפויה התקררות ניכרת עם גשמים בצפון ומקומיים במרכז. ביום שני עדיין יתכנו גשמים קלים אשר יפסקו בהדרגה.