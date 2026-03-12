בדרך לחזרה: זה המועד המסתמן לחידוש ליגת העל

מנהלת הליגות בכדורגל פועלת בימים אלו בניסיון להחזיר את פעילות ליגת העל והליגה הלאומית כבר בסוף השבוע הבא, ב-21 במרץ כך פורסם בONE.



עם זאת, חידוש המשחקים מותנה בקבלת אישור מפיקוד העורף, שבשלב זה אינו ממהר לאשר את קיום המשחקים גם ללא קהל, זאת על רקע ההסלמה הביטחונית והצטרפות ארגון חיזבאללה ללחימה לצד איראן.

במערכת הכדורגל מקווים כי ניתן יהיה לקיים לפחות מחזור אחד לפני היציאה לפגרת הנבחרות. לאחר המחזור המתוכנן לסוף השבוע הבא, הליגה צפויה לצאת בכל מקרה להפסקה קצרה בשל משחקי הנבחרות הבינלאומיים.

נבחרת ישראל צפויה לקיים משחק אימון מול נבחרת גאורגיה ב-26 במרץ. במערכת הביטחון בוחנים בימים אלו האם נכון לחדש את פעילות הליגות המקומיות עוד לפני מועד המשחק, או להמתין עד לאחר פגרת הנבחרות.

הערכת מצב מכרעת בנושא צפויה להתקיים ביום ראשון הקרוב, בהשתתפות גורמי הביטחון ונציגי מנהלת הליגות. במסגרת הדיון תתקבל החלטה סופית באשר לאפשרות לחידוש משחקי הליגות והמתווה שבו יתקיימו.