נעצר החשוד שריסס את דגל פלסטין על בניין עיריית לוד

משטרת ישראל עצרה את החשוד בסיום חקירה שנפתחה לאחר קבלת הדיווח על גילוי הדגל שרוסס על חזית בניין העירייה. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן: ״נגיע לכל מי שמסית וחותר נגד מדינת ישראל ושלטון החוק"

נעצר תושב לוד שריסס את דגל פלסטין על בניין עיריית לוד, כשהמשטרה עצרה את החשוד בריסוס דגל פלסטין על קיר בניין עיריית לוד – אירוע שעורר סערה בעיר. המקרה התגלה לפני כשבוע, בעת שהגיעו עובדי העירייה למקום וגילו את הדגל המרוסס על חזית המבנה.

עם היוודע דבר המעשה, פתחה המשטרה בחקירה, שכללה סריקות ואיסוף ראיות בשטח. בתום פעולות חקירה של שוטרי ובלשי תחנת לוד יחד עם לוחמי זרוע שפלה במג"ב, אותר החשוד, תושב העיר בשנות ה-20 לחייו. הצעיר הובא למעבר ובהמשך המשטרה בקשה להאריך את מעצרו.

ראש העיר לוד, יאיר רביבו, הגיב בחומרה לאירוע מיד לאחר חשיפתו, וכינה אותו פרובוקציה מכוונת ומקוממת שנעשתה דווקא בתקופה רגישה שבה נדרשת אחריות.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן אמר כי ״נגיע לכל מי שמסית וחותר נגד מדינת ישראל ושלטון החוק. אין מקום רחוק מדי עבור השוטרים והלוחמים הגיבורים שלנו, אנו מחויבים לביטחון תושבי לוד ולביטחון אזרחי המדינה כולה.

