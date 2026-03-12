עכשיו הם מברכים, אבל זה מה שאמרו בימין על הפצ"ר כשהתמנה

הפוליטיקאים בימין בירכו על החלטת הפצ"ר איתי אופיר לבטל את כתבי האישום נגד לוחמי כוח 100 בפרשת שדה תימן, אבל הארכיון זוכר מה אמרו על הפצ"ר כשהתמנה לתפקיד

לאחר החלטת הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, מהיום (חמישי) לבטל את כתבי האישום נגד לוחמי כוח 100 בפרשת שדה תימן, פוליטיקאים רבים בירכו על ההחלטה. לדבריהם מדובר על "החלטה חשובה, ערכית וצודקת".

אך זאת לא תמיד הייתה הגישה כלפי הפצ"ר החדש. כזכור, כששר הביטחון ישראל כ"ץ החליט על מינויו של איתי אופיר, רבים בימין תקפו אותו מכיוון שאופיר השתתף בהשתלמות של 'קרן וקסנר'.

חבר הכנסת אבי מעוז (נעם) כתב: "אני מברך על ההחלטה הצודקת מאין כמוה". אך לאחר המינוי של אופיר מעוז תקף: "בושה לממשלת ימין על מלא, שעדיין ממנה בוגרי קרן וקסנר".

גם חברת הכנסת טלי גוטליב כתבה בעת המינוי: "אדוני שר הביטחון. עצור את המינוי של עו"ד איתי אופיר. זו שגיאה שאין לנו פריבילגיה לשגות בה. נתוניו המצויינים ככל שהם לא גוברים על הספקות הכבדים".