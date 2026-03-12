דרמטי: נסגר התיק נגד הלוחמים משדה תימן

החלטה דרמטית. הפרקליט הצבאי הראשי הורה כעת על ביטול כתב האישום בפרשת "שדה תימן" נגד לוחמי כוח 100

דרמטי. הפרקליט הצבאי הראשי הורה כעת (חמישי) על ביטול כתב האישום בפרשת "שדה תימן" נגד לוחמי כוח 100.

מדובר צה"ל נמסר: נוכח ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מאז הגשת כתב האישום בפרשת "שדה תימן", מצא הפרקליט הצבאי הראשי להורות היום (ה׳) על ביטול כתב האישום כנגד חמשת הנאשמים בתיק.

ההחלטה התקבלה בתום בחינה של כלל השיקולים, הראיות והנסיבות הרלוונטיות, ובכלל זה: המורכבות ביחס לתשתית הראייתית הקיימת,

שחרורו של העציר הביטחוני לעזה והמשמעויות שיש לכך במישור הראייתי, בנוסף למורכבות הקיימת; הגנה מן הצדק - התנהלות גורמים בכירים בפרקליטות הצבאית ובמערכת אכיפת החוק בצה״ל בפרשה זו, ונסיבותיה החריגות וחסרות התקדים;

קושי פרוצדורלי ביחס להעברת חומרי חקירה רלוונטיים מתיק החקירה אשר מתנהל במשטרת ישראל, באופן שפוגע בזכות הנאשמים להליך הוגן.

הצטברותן של כלל נסיבות חריגות אלה, והשפעתן על הזכות הבסיסית והיסודית להליך הוגן, מחייבות בראיית הפצ״ר את ביטולו של כתב האישום".

עוד נמסר: "תפקידה של הפרקליטות הצבאית הוא לאפשר לצה״ל לעמוד במשימותיו, ולצד זאת לאכוף את הדין כלפי אלו אשר פועלים בניגוד לחוק. נשות ואנשי הפרקליטות הצבאית מצויים בלב הפעילות המבצעית והמשפטית של צה״ל, וקציני היחידה עסקו ועוסקים גם בימי לחימה אלה במגוון רחב של משימות וימשיכו לעשות זאת במסירות, בענייניות ובמקצועית.

הרמטכ״ל עודכן בפרטי ההחלטה. הרמטכ״ל מחזק, מעריך ומגבה את הפרקליט הצבאי הראשי והביע בפניו את הערכתו על התהליך שבוצע מאז כניסתו לתפקיד.

נוכח הכשל המקצועי החמור שנתגלה, הנחה הרמטכ״ל להפיק לקחים ולנקוט בכל הצעדים המתבקשים למניעת מקרים דומים בהמשך.

הרמטכ״ל שב והדגיש כי עצמאותה המקצועית של הפרקליטות הצבאית היא עקרון יסוד בצה״ל והוא מחזק את ידיהם של המשרתים בפרקליטות הצבאית, הפועלים במקצועיות, במסירות וללא לאות כדי לאפשר לצה״ל לממש את יעדיו ולבצע את משימותיו, לרבות בימי לחימה אלה.

עם גילוי הפרשה כלל הקצינים המעורבים בה הושעו משירות. הרמטכ״ל הנחה להשלים את בחינת ההליכים הסגליים בעניינם בהקדם".